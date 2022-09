Union verrast meteen in Europa League met knappe zege bij Union Berlijn

Wie had dit gedacht? Union is op straffe wijze begonnen aan de Europa League: 0-1 tegen Union Berlin. Victor Boniface gaf zijn visitekaartje af.

Die Eisernen: zo luidt de bijnaam van Union Berlin. De enige man op het veld die evenwel echt van ijzer leek, droeg een shirt met daarop een Belgisch vlaggetje. Victor Boniface is de recordaanwinst aller tijden van Union, maar de Nigeriaan is elke cent van die twee miljoen euro meer dan waard. Hij weet zijn brede lichaam bijzonder goed te gebruiken – toen hij op het vliegtuig ging plassen, vroegen we ons af hoe hij zo veel spieren in zo een kleine ruimte dacht te proppen – en heeft daarnaast ook prima voeten.

Vlak voor de pauze – er waren toen eigenlijk nog niet echt kansen geweest – had Boniface een groot aandeel in de 0-1. Bij een omschakeling kreeg hij de bal toegespeeld van Loïc Lapoussin, waarna hij zijn verdediger dribbelde met een bruggetje en op het perfecte moment de mee opgeschoven Senne Lynen bediende. De middenvelder vindt van zichzelf dat hij meer is dan een waterdrager (niet ten onrechte, wat ons betreft), en die overtuiging zette hij in de verf met de koele afwerking voor 0-1.

Weinig werk voor Moris

Union liet zich niet intimideren door de nochtans indrukwekkende sfeer in het Försterei-stadion. De 22.000 toeschouwers – met 18.000 rechtstaande fans, wat de beleving alleen maar ten goede komt - schreeuwden hun jongens vooruit, maar de bezoekers kwamen in de eerste helft nooit in de verdrukking. Slechts één keer moest Moris de handen gebruiken: een schotje van Sheraldo Becker was ongevaarlijk. Ook aan de overzijde was de doelman werkloos, tot dus Lynen voor zijn neus opdook.

Karel Geraerts had vertrouwen in een positief resultaat, ook het bestuur geloofde op voorhand in een stunt – vergeet niet dat Union Berlin in de Bundesliga ongeslagen is -, alleen was het dan wel noodzakelijk dat Union aan de bal durfde te voetballen. Wel, die voorwaarde werd ingevuld: Union koppelde werkkracht aan branie, met Boniface als de exponent. Maar de spits was niet de enige die meer dan op niveau presteerde. In het midden is Teddy Teuma de patron, achterin verliest Christian Burgess geen kopduel en op de flanken kun je met Bart Nieuwkoop en Lapoussin niet veel beter vinden. Ook een mooie vermelding voor Dante Vanzeir, ondanks soms ongelukkige toetsen: met zijn looplijnen bezorgde hij de ploegmaats lucht.

Vanzeir net over

Het had trouwens niks gescheeld of Vanzeir had er 0-2 van kunnen maken. Hij infiltreerde slim, de Berliners konden hem niet volgen. Lapoussin lepelde de bal richting pocketaanvaller, de keeper kwam te laat uit, maar Vanzeir kopte net over. Goede poging. (Lees verder onder de foto)

In het laatste halfuur ging Union Berlin steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Union Sint-Gilloise kroop onvermijdelijk achteruit, wat de hete standjes rond de grote rechthoek deed toenemen. Maar ook dan was het niet zo dat Moris de ene mirakelredding na de andere moest verrichten, integendeel zelfs. Hij ging goed plat op een deviatie van Behrens, aan een inzet van Michel ging een fout vooraf. Union had controle, de 0-1 kwam niet in gevaar: doe het maar, in zo een heksenketel.

Union start zijn Europa League-campagne zo op een wijze die niemand had durven voorspellen: met een verdiende zege. Het maakt de droom om te overwinteren in deze poule alleen maar realistischer, maar tegelijk is het extra zuur dat deze verzameling talent de pedalen verloor tegen Rangers. Had Union toen zo volwassen gespeeld als in Berlijn, het stond nu misschien in de Champions League. Anderzijds: doet dat afbreuk aan de prestatie tegen Union Berlin? Zéker niet. De vicekampioen mag fier zijn.