De Britse Queen Elizabeth II is niet meer, dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. De koningin werd 96 jaar geleden geboren en zat meer dan zeventig jaar op de troon. In bovenstaande video blikken we terug op haar leven, vanaf haar geboorte tot haar overlijden.

Koningin Elizabeth II was de langst regerende vorst in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Ze bewees de laatste jaren steeds vaker dat ze al die tijd veel gevoel voor humor had: