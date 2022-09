Wat schrijft het protocol nu voor?

Wat moet er protocollair allemaal gebeuren na het overlijden van Queen Elizabeth? Heel veel, het zal u niet verbazen in een land met zoveel tradities.

Aangezien Elizabeth II zeventig jaar op de troon gezeten heeft, kunnen weinig Britten zich hun land voorstellen met iemand anders op de troon. Er is om haar te eren een hele ceremonie bedacht.

Het eerste wat gebeurt in wat ‘Operation London Bridge’ heet, is dat de privésecretaris van Elizabeth, Sir Edward Young, de eerste minister op de hoogte brengt. Nadien worden de vijftien andere landen waarvan Elizabeth staatshoofd is, op de hoogte gebracht, net als de rest van de Gemenebestlanden (36 stuks). Dat gebeurt door een speciaal centrum van Buitenlandse Zaken, hetgeen gehuisvest is op een onbekende plek in Londen.

De eerste keer dat het publiek op de hoogte wordt gebracht, is met de mededeling van haar overlijden aan de hekken van Buckingham Palace. Alle personeel draagt een zwarte rouwband om de linkerarm, die exact 9,6 centimeter breed is.

Daarop wordt een mededeling verspreid naar de media. Gek genoeg moesten die het nieuws vernemen via Twitter. Tv-zenders onderbreken hun gewone uitzendingen en aan alle nieuwsankers wordt gevraagd om een zwart pak en een das te dragen.

Volgens de website British Heritage gebruiken ITV en Sky al jaren het codewoord Mrs. Robinson om naar de dood van de Queen te verwijzen.

Met de trein van Balmoral naar Londen

Vermoedelijk zal een periode van tien dagen in acht worden genomen tussen het overlijden van Queen Elizabeth en de begrafenis. In eerste instantie ligt haar lichaam opgebaard in Buckingham Palace waar de voltallige familie zal verzamelen. Na enkele dagen wordt het lichaam overgebracht naar Westminster Hall waar het publiek een groet kan komen brengen. Ter vergelijking: toen de ‘Queen Mother’ stierf in 2002 kwamen 200.000 mensen naar daar. Nu wordt een veelvoud verwacht.

Op de tiende dag heeft de staatsbegrafenis plaats in Westminister Abbey, in aanwezigheid van tal van prominenten uit andere landen. De coördinatie daarvan valt onder de bevoegdheid van het leger en de regering.

De dag van de begrafenis is een dag van rouw. De Big Ben zal weerklinken om 10 uur, de beurzen bijvoorbeeld gaan die dag niet open. Traditioneel krijgen de Kroonjuwelen nog een poetsbeurt, want die worden mee naar Westminster Abbey gebracht. Op het moment dat de begrafenis aanvat (vermoedelijk om 12 uur) zal het hele land stilvallen.

Aangezien Elizabeth overleden is in het Schotse Balmoral veranderen enkele zaken aan de procedure. Haar lichaam wordt overgebracht naar Holyroodhouse in Edinburgh en dan naar St. Giles Cathedral voor een eerste rouwdienst. Met de Royal Train gaat het dan naar Londen voor de officiële begrafenis.

King Charles III

Zodra Elizabeth is overleden, neemt haar zoon, prins Charles, de troon over. Hij mag zelf kiezen onder welke naam hij wil regeren. Vermoedelijk zal hij opteren voor Charles III. De ‘benoeming’ als koning gebeurt een dag na het overlijden en nadat zijn broers en zussen ceremonieel zijn hand hebben gekust. De nieuwe vorst brengt dan een bezoek aan Schotland, Wales en Noord-Ierland. De eerste toespraak van de nieuwe koning houdt hij in St James’s Palace, een van de oudste paleizen van Londen, aan de Mall.

Op de kroning van Charles wordt het enkele maanden wachten. Zijn titel als ‘Prince of Wales’ schuift op dat moment door naar Prins William, maar dat is nog voor later.

De kroning wordt bijgewoond door hoge geestelijken, leden van de koninklijke familie, de Britse adel, hooggeplaatste leden van de koninklijke hofhouding, leden van het Britse kabinet, leden van het Lagerhuis, regeringsleiders van de landen van de Gemenebest en van Britse overzeese gebieden, vertegenwoordigers van buitenlandse vorstenhuizen, diplomaten en andere hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland. Bij de kroning van Elizabeth II waren er 8.000 personen aanwezig in Westminster Abbey.