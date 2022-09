Steve Bannon, voormalig topadviseur Donald Trump, aangeklaagd wegens fraude

Steve Bannon, voormalig topadviseur van Amerikaans ex-president Donald Trump, is in New York aangeklaagd wegens fraude. Bannon wordt verdacht van gesjoemel met fondsen die gedoneerd waren voor de bouw van een muur tussen de VS en Mexico. Hij riskeert tot 15 vijftien jaar cel. Bannon heeft zich zelf aangemeld bij een rechtbank in New York.

Alles draait om fraude die gepleegd zou zijn met de wervingscampagne ‘We build the wall’. Die leverde Bannon in 2020 al een eerste aanklacht wegens financiële fraude op. De voormalige adviseur van het Witte Huis werd in augustus 2020 zelfs opgepakt. Hij zou samen met drie anderen een deel van de 25 miljoen dollar hebben verduisterd die was gedoneerd om een muur te bouwen tussen de VS en Mexico, een belofte uit de verkiezingscampagne van Donald Trump.

Bannon werd echter nooit veroordeeld, omdat Trump hem gratie verleende. Dat gebeurde op 19 januari 2021, een dag voordat hij het Witte Huis overliet aan zijn opvolger Joe Biden. Destijds betrof het een federale zaak. Ditmaal wordt de 68-jarige Bannon aangeklaagd door het parket van de staat New York, en die aanklacht lijkt op de federale. Volgens de aanklacht in New York werden 11.000 donateurs uit heel de staat New York voor meer dan 730.000 dollar opgelicht.

‘Winst maken door tegen donateurs te liegen is een misdaad, en in New York zal u ter verantwoording geroepen worden’, aldus aanklager Alvin Bragg. ‘Steve Bannon handelde als de architect van een miljoenen plan om duizenden donateurs op te lichten.’

De gratie die Trump verleende, geldt enkel voor de federale zaak, niet voor de zaak op staatsniveau.