Collectief van theatermakers gaat Toneelhuis leiden

Het Antwerpse stadstheater krijgt de komende vijf jaar niet één, maar vijf artistiek leiders.

Het is ongezien: een collectief van verschillende artiesten dat een van de drie Vlaamse stadstheaters gaat leiden. Toch is dat het plan bij Toneelhuis, waar theatermakers Benjamin Abel Meirhaeghe, Gorges Ocloo en Lisaboa Houbrechts en de collectieven FC Bergman en Olympique Dramatique samen de artistieke leiding op zich nemen. Samen met zakelijk leider Koen Roofthooft vormen zij de komende vijf jaar de directie van het Antwerpse stadstheater, dat huist in de Bourla.

De raad van bestuur verlengt daarmee het mandaat dat ze hun in mei 2022 gaf, toen ze ad interim werden aangesteld. Dat gebeurde nadat toenmalig artistiek leider Kathleen Treier en voormalig zakelijk directeur Maud Van de Velde waren uitgevallen wegens ziekte, in de nasleep van de heisa die was losgebarsten na het negatieve subsidieadvies voor Toneelhuis.

In hun afwezigheid startten Roofthooft en de vijf huisartiesten een campagne op. Die sloeg aan bij pers en publiek, waarna Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) Toneelhuis alsnog opviste. De komende vijf jaar ontvangt Toneelhuis jaarlijks 2,6 miljoen euro Vlaamse subsidies - minder dan nu en dan gevraagd.

Nadat Treier en Van de Velde eind juni waren ontslagen, werkte de nieuwe artistieke en zakelijke leiding aan een aangepast meerjarenplan, dat ze nu zelf in goede banen mogen leiden.