Kinderen en kleinkinderen reizen af naar koningin Elizabeth: wie is wie in de koninklijke familie?

Vier kinderen, acht kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. De Britse koninklijke familie overspant al vele generaties. De kinderen en kleinkinderen van Queen Elizabeth verzamelen op Balmoral, het buitenverblijf van de koningin in Schotland. Maar wie is wie in de familie?

Queen Elizabeth II trouwde op 20 november 1947 met Philip Mountbatten, een Griekse prins die de Britse nationaliteit kreeg. Ze waren 74 jaar getrouwd tot hij op 9 april 2021 overleed. Hij werd 99 jaar oud.

Kinderen

Koningin Elizabeth en prins Philip kregen vier kinderen. Charles, Anne, Andrew en Edward.

Prins Charles, de prins van Wales, is de oudste zoon van de Queen. Hij is getrouwd met Camilla, de hertogin van Cornwall. Samen met zijn overleden ex-vrouw prinses Diana, heeft Charles twee kinderen: William en Harry.

Prinses Anne, ‘The Princess Royal’, is de oudste en enige dochter van de Queen. Ze heeft twee kinderen - Peter Philips en Zara Tindall - bij haar eerste man Mark Phillips. Ze huwde een tweede keer met Timothy Laurence.

Prins Andrew, de hertog van York, is de favoriete zoon van koningin Elisabeth, maar tegelijk het zwarte schaap van de familie. Hij kwam in opspraak door zijn contact met de verguisde miljonair Epstein. Hij heeft twee kinderen met Sarah Ferguson, van wie hij in 1996 scheidde: Beatrice en Eugenie.

Prins Edward, de graaf van Wessex. Edward is getrouwd met Sophie Helen Rhys-Jones. Ze hebben een dochter Louise.

Kleinkinderen

De kinderen van kroonprins Charles en Diana zijn de bekendste kleinkinderen van Queen Elizabeth.

Prins William, de hertog van Cambridge, is de oudste zoon van prins Charles en dus de volgende in lijn voor de troon. Hij trouwde in 2011 met Catherine ‘Kate’ Middleton. Ze hebben drie kinderen: George, Charlotte en Louis.

Prins Harry, de hertog van Sussex, is tweede zoon van Charles en Diana. Hij trok zich met zijn vrouw Meghan Markle terug uit de koninklijke familie en verhuisde naar de Verenigde Staten. Sindsdien is hun relatie met de rest van de koninklijke familie erg moeizaam. Harry en Meghan hebben twee kinderen: Archie en Lilibet.