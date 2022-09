De Obama’s voor altijd terug in het Witte Huis

Het gebruik wil dat de Amerikaanse president zijn voorganger inviteert voor een plechtigheid in het Witte Huis, waarop diens portret wordt onthuld. Het was maar één van de vele tradities waar de 45ste president, Donald Trump, mee brak. Dus nodigde president Joe Biden Barack Obama alsnog uit.

Barack en Michelle Obama keerden voor het eerst sinds hun vertrek in 2017 samen terug naar het Witte Huis. Het was de eerste dergelijke ceremonie sinds de Obama’s zelf het Witte Huis betrokken en er de portretten van George W. Bush en Laura Bush lieten onthullen.

De beeltenissen van Barack en Michelle Obama zijn heel verschillend van stijl, al kozen ze allebei voor een natuurgetrouwe afbeelding. De voormalige president liet zich portretteren door Robert McCurdy (70), die zich specialiseert in olieverfportretten van bekende personen in een haast fotografische stijl, tegen een witte achtergrond. Op het hyperrealistische beeld kijkt Obama met een neutrale blik voor zich uit. Obama grapte tijdens de plechtigheid dat McCurdy had geweigerd zijn oren kleiner af te beelden.

DS VIDEO - Obama brengt moppenboek mee naar Witte Huis. Video: De Standaard

Het portret van Michelle Obama is het werk van Sharon Sprung (69). De voormalige first lady is geportretteerd in een blauwe jurk op een sofa in de Rode Kamer van het Witte Huis. Sprung vertelde aan The New York Times hoe frustrerend het was om het werk, waaraan ze negen maanden had gewerkt, nadien zes jaar lang verborgen te houden in haar studio in Brooklyn.