Twee Vlamingen op longlist Boekenbon Literatuurprijs

Twee Vlaamse auteurs blijven over op de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs - voorheen de Ako Literatuurprjis: Carmien Michels met Vaders die rouwen en debutante Tülin Erkan met Honingeter.

De jury van de Boekenbon Literatuurprijs, onder leiding van Guy Verhofstadt, beoordeelde dit jaar 565 inzendingen, dat is een recordaantal. Vijftien titels maken nog kans om de hoofdvogel af te schieten. Vrouwelijke genomineerden (9) zijn licht in de meerderheid, twee van de vijftien zijn Vlaamse schrijvers.

Drie van de genomineerde boeken belandden eerder op de shortlist van de Libris Literatuurprijs: Libriswinnaar Wormmaan van Mariken Heitman, De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst en Aleksandra van Lisa Weeda. Opvallend veel debuten haalden de lijst, zoals Nadia de Vries, Tülin Erkan, Lisa Weeda, Joep van Helden en Leonieke Baerwaldt. De jury trok duidelijk de kaart van aanstormend talent. Baerwaldt en Willem du Gardijn haalden ook de longlist van de Libris Literatuurprijs.

Tülin Erkan is van Turks-Vlaamse afkomst, met een Franstalige moeder en een Engelstalige grootmoeder. In haar debuutroman Honingeter verkent ze de gespletenheid tussen België en Turkije, door drie personages op te voeren die illegaal op de luchthaven van Istanboel wonen en mensen observeren. DSL-recensente Maria Vlaar noemde Honingetereen geslaagde debuutroman. Spoken word-artiest Carmien Michels voert in haar verhalenbundel Vaders die rouwenmannen op die tekortschieten en gebukt gaan onder verlies en rouw: poëtisch, theatraal, met een flinke dot surrealisme, schreef Maria Vlaar in DSL.

Hoewel zowel fictie als non-fictie in aanmerking komt voor de prijs, is non-fictie op deze longlist ondervertegenwoordigd. Slechts twee non-fictie boeken haalden de lijst: Zwijgmannen van Jaap Robben, over de wereld van de Poolse klussers die verbouwingen doen in zijn huis, en Zelf doen, waarin Niña Weijers zich al schrijvend een weg door het leven probeert te banen.

De Boekenbon Literatuurprijs - de voortzetting van de Ako Literatuurprijs - behoort met de Libris Literatuurprijs en de nieuwe Boon Literatuurprijs tot de grootste literaire prijzen van ons taalgebied. Vorig jaar ging de prijs naar Wessel te Gussinklo, voor Op weg naar de Hartz, het jaar voordien naar Zwarte schuur van Oek de Jong. De shortlist wordt op 29 september bekendgemaakt, de winnaar, die een bedrag van 50.000 euro mee naar huis krijgt, kennen we op 10 november. Eén ding is alvast zeker: de editie 2022 zal een jongere auteur bekronen.

De volledige lijst vindt u hieronder:

Leonieke Baerwaldt – Hier komen wij vandaan (Querido)

Anjet Daanje – Het lied van ooievaar en dromedaris (Passage)

Tülin Erkan – Honingeter (Pelckmans)

Willem du Gardijn – Het einde van het lied (Koppernik)

Mariken Heitman – Wormmaan (Atlas Contact)

Joep van Helden – Jerrycan (Atlas Contact)

Auke Hulst – De Mitsukoshi Troostbaby Company (Ambo Anthos)

Carmien Michels – Vaders die rouwen (Querido)

Donald Niedekker – Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost (Koppernik)

Gustaaf Peek – A.D. (Querido)

Nina Polak – Buitenleven (Prometheus)

Jaap Robben – Zwijgmannen (De Geus)

Nadia de Vries – De bakvis (Pluim)

Lisa Weeda – Aleksandra (De Bezige Bij)

Niña Weijers – Zelf doen (Atlas Contact)