Bits & Atomen: Slimme elektronica denkt aan uw energiefactuur

Onze elektronicaspecialist Dominique Deckmyn is net terug van de grootste beurs voor consumentenelektronica en stond in vervoering bij een.... step. Maar veel belangrijker is dat slimme elektronica denkt aan uw energiefactuur en u helpt te besparen. Wetenschapsredacteur Pieter Van Dooren heeft dan weer goed nieuws over oude afgeschreven windmolenwieken en het schrijnende gebrek aan zwavelzuur





Wetenschapsredacteur Pieter Van Dooren heeft dan weer goed nieuws over oude afgeschreven windmolenwieken en waarschuwt voor het schrijnende gebrek aan zwavelzuur

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Pieter Van Dooren, Dominique Deckmyn | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

Wekelijks brengt De Standaard je in Bits & Atomen op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en die van de wetenschap.