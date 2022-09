Leider in bergklassement Vuelta moet opgeven na val

De Vuelta heeft vroeg in de achttiende etappe één van zijn smaakmakers verloren. Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), de leider in het bergklassement, raakte betrokken bij een val en kon niet meer verder.

De opgave van Vine is een mokerslag voor Alpecin-Deceuninck. De 26-jarige Australiër was de revelatie van de Vuelta en won de zesde en de achtste rit. Hij was ook comfortabel leider in het bergklassement, met bijna het dubbele aantal punten van zijn ‘achtervolgers’. De trui gaat nu naar zijn eerste achtervolger, de Ecuadoriaan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), maar die strijd ligt weer helemaal open.

In het algemeen klassement stond Vine 29ste op 55:46 van rodetruidrager Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Ook Carlos Rodriguez, vierde in de stand, en Mads Pedersen, leider in het puntenklassement, kwamen ten val, maar zij konden hun weg voortzetten.

Voor de rit raakte ook al bekend dat de Italiaan Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) en de Fransman Bruno Armirail (Groupama-FDJ) niet van start konden gaan door ziekte. Battistella stond 46ste in de tussenstand, Armirail 77ste. Intussen verlieten al 47 renners de Vuelta.