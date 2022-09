Britse comedian out zich op BBC als ‘fan’ van Liz Truss, tot woede van Conservatieven

Niet alleen in België doet de eerste aflevering van een langverwachte talkshow stof opwaaien. Het zondagochtendprogramma Sunday with Laura Kuenssberg op de BBC nam een vliegende start met interviews met Rishi Sunak en Liz Truss. Maar dat comedian en tafelgast Joe Lycett nadien de spot met hen dreef, haalt Conservatieven het bloed onder de nagels vandaan.

Waarover gaat het?

Zondag maakte Laura Kuenssberg haar debuut met Sunday with Laura Kuenssberg op de BBC. De gerespecteerde politiek verslaggever neemt het stokje over van Andrew Marr en vult het prestigieuze zondagochtendblok op de Britse openbare omroep. Net als in De zevende dag wordt op het einde van de week in een talkshow de balans opgemaakt van de politieke en maatschappelijke actualiteit. De toon van zo’n programma’s is overwegend ernstig, maar dat was buiten comedian Joe Lycett gerekend. Hij leverde sarcastisch commentaar op het optreden van Liz Truss.

Conservatief parlementslid Steve Brine zei in de mediacommissie van het parlement dat de BBC dit van ver had kunnen zien aankomen met een komiek als Joe Lycett in de studio. BBC-directeur Tim Davie verdedigde het programma en zei dat er over de boeking van de komiek valt te discussiëren, maar dat presentatrice Laura Kuenssberg zich ‘voorbeeldig heeft gedragen’.

Wie is Joe Lycett?

De 34-jarige Joe Lycett is sinds 2008 een populaire komiek in het VK. In zijn grappen neemt hij het establishment op de hak. Zo tweette hij begin dit jaar een ‘lek’ van een (vervalst) rapport van Sue Gray over ‘Partygate’, dat naar verluidt paniek zaaide onder Conservatieven die dachten dat het om een ernstig lek ging. Behalve met politici dreef hij ook al de spot met grote bedrijven als Uber en Hugo Boss.

Wat heeft hij nu gedaan?

Lycett heeft een tournee te promoten en zetelde als tafelgast in Sunday with Laura Kuenssberg. Nadat de presentatrice de Conservatieve kandidaten voor het partijleiderschap aan de tand had gevoeld, gaf Lycett sarcastisch commentaar. ‘Iedereen weet dat hij het premierschap niet zal krijgen, dus je had even goed Peter Andre kunnen uitnodigen’, zei hij na het interview met Rishi Sunak. Peter Andre is een halfvergeten Britse popzanger die zich de voorbije decennia vooral in realityprogramma’s liet opmerken.

Na het interview met Liz Truss kwam Lycett echt op dreef. ‘Goed gedaan, Liz!’, juichte hij buiten beeld. ‘Nu je wat gekalmeerd bent, wat vond je er echt van?’, vroeg Kuenssberg nadien. ‘Ik ben eigenlijk heel rechts. En ik vond het fantastisch’, antwoordde Lycett op droge toon. De beschuldigingen van Britse tabloids dat de BBC ‘lefty, liberal, wokie comedians’ zou opvoeren, wees hij kordaat van de hand. ‘Ze was helder, gaf goede antwoorden en ik weet precies waar ze heen wil met dit land’, imiteerde hij de geslepen politieke commentatoren die gewoonlijk het programma bevolken. ‘Dit is serieus, Joe’, probeerde Kuenssberg nog.

Wat later zei Lycett dat hij het absoluut niet eens is met de ‘haters’ die durven beweren dat Liz Truss ‘het bezinksel is van het afvoerwater dat overblijft na 12 jaar tory’s aan de macht’. Zijn gniffelende tafelgenoten, een voormalig assistent van Boris Johnson en een Labour-politica, weten niet of ze moeten lachen of wegkijken.

Big fan of @joelycett refusing to take an unserious person seriously pic.twitter.com/KETihwgRbV — Nooruddean (@BeardedGenius) September 4, 2022

Waarom ligt dit zo gevoelig?

De BBC ligt al jaren onder vuur door Conservatieve politici die vinden dat de openbare omroep een links bastion is. Toen directeur-generaal Tim Davie in 2020 werd aangesteld, kondigde die al aan de comedyprogramma’s onder de loep te nemen, omdat linkse komieken te veel zendtijd zouden krijgen. De journalisten van de BBC worden nauwlettend gecontroleerd op partijdige uitspraken. Door zich te outen als ‘rechts’ buitte Joe Lycett die context uit.

Met zijn gespeeld ernstige houding zette hij bovendien de toon van politieke debatprogramma’s te kijk. Politieke commentatoren nemen zichzelf doorgaans heel serieus. Lycett raakte hen waar het pijn doet, reageerde opiniemaker Owen Jones. En ook voor de Conservatieven kwam zijn tussenkomst erg ongelegen. Zij hopen op een vliegende start van hun premier, maar door haar veinzend aan te juichen, ondermijnt Lycett haar gezag. Zijn act benadrukt hoe weinig begeesterend Truss is als politica. Haar gebrek aan charisma blijft voor de Britse Conservatieven een taboeonderwerp.

Wat waren de reacties?

De Daily Mail maakte er maandag voorpaginanieuws van. ‘En nu maakt de BBC ook nog eens Liz Truss belachelijk', kopte de tabloid. Een dag later kwam het optreden in de parlementaire mediacommissie aan bod. ‘Waarom zei niemand: “Weet je wat, een nieuw programma, een nieuwe start. Laten we Joe Lycett niet boeken, want we kennen zijn nummertje.”?’, vroeg Conservatief parlementslid Steve Brine zich af. Hij insinueerde dat auntie Beeb zich weer van haar linkse kant had laten zien: ‘Iemand die de BBC niet genegen is, zou kunnen zeggen dat jullie exact wisten wat Joe ging brengen en dat dit de reden was dat hij daar zat’, zei hij.

Directeur-generaal Tim Davie verdedigde de BBC. Hij vond dat de kijkers wel in de gaten hadden dat Lycett satire bracht en dat er geen sprake was van vooringenomenheid bij de programmamakers. ‘We kunnen blijven discussiëren over zijn deelname, maar wat ik nog wil zeggen, is dat Laura zich voorbeeldig heeft gedragen als BBC-presentator in een lastige situatie. We laten dit nu achter ons.’

Wat nu met Joe Lycett?

‘Sinds ik mijn coming-out heb gedaan als rechtse persoon, is mijn ticketverkoop geëxplodeerd’, tweette Lycett dinsdag.