Gezinnen in geldnood kunnen één jaar lang alleen intrest op woonkrediet aflossen

Gezinnen die in betalingsnood komen door de energiecrisis kunnen hun bank vragen één jaar lang alleen rente op hun woonkrediet te betalen. Aflossing van kapitaal wordt gepauzeerd.

Dat blijkt uit een persbericht van de bankenfederatie Febelfin. Eerder al berichtte deze krant dat banken werkten aan een plan om gezinnen in betaalmoeilijkheden voorlopig enkel intrest te laten betalen. Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden vanaf 1 oktober en tot en met 31 maart 2023.

De betaalpauze van de kapitaalaflossing op het woonkrediet duurt 12 maanden. Dat is twee keer zo lang als de pauze die de banken voorstelden bij de start van de pandemie. Banken zullen net als tijdens de pandemie de looptijd van de lening van het woonkrediet verlengen. Deze keer met een jaar. Er komt deze keer wel geen uitstel van de rente-aflossingen.

Maximaal 10.000 euro spaargeld

Wie een woonkrediet heeft moet de betaalpauze wel zelf aanvragen. En er zijn enkele voorwaarden. Zo moet het woonkrediet betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats in België. Je mag op je spaarboekje of op je effectenrekening niet veel geld hebben staan. Wie 10.000 euro of meer aan roerend vermogen heeft bij de eigen bank of elders, komt niet in aanmerking. Pensioensparen wordt niet meegeteld.

Oplossing op maat

En ook slechte betalers hebben een probleem: er mag op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand geregistreerd zijn in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP).

Banken sluiten niet uit dat ze ook inspanningen doen voor wie niet aan de voorwaarden voldoet. In die gevallen zou de bank ‘een oplossing op maat’ nastreven. Ook ondernemingen die financiële moeilijkheden dreigen te ondervinden door de hoge energieprijzen, kunnen hun bank contacteren om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De oplossing voor bedrijven kan zitten in een uitstel van kapitaalaflossing, een bijkomende financiering of een combinatie.