Michel Bouchat is de tweede advocaat van Salah Abdeslam

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem, dat in oktober van start gaat, zal Salah Abdeslam niet alleen verdedigd worden door de Brusselse advocate Delphine Paci, maar ook door haar confrater Michel Bouchat uit Charleroi.

Op het assisenproces over de terreuraanslagen van 13 november 2015, dat de voorbije maanden in Parijs plaatsvond, werd Abdeslam verdedigd door de Parijse advocaten Olivia Ronen en Martin Vettes, maar die nemen zijn verdediging niet langer waar.

Salah Abdeslam werd door het assisenhof in Parijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid vrij te komen, voor zijn rol in de aanslagen van 13 november 2015. Op 13 juli werd hij overgebracht naar de gevangenis van Ittre en vanaf 13 oktober zal hij voor het assisenhof in Brussel terechtstaan voor de aanslagen van 22 maart 2016.

In augustus raakte al bekend dat de Brusselse strafpleiter Delphine Paci hem op dat proces zou verdedigen. Toen al werd gemeld dat zij dat samen met een tweede confrater zou doen, maar de naam van die collega werd toen nog niet vrijgegeven. Het blijkt om Michel Bouchat te gaan, een strafpleiter met een rijkgevulde carrière.

Op het proces over het Brusselse luik van de aanslagen van 13 november 2015 verdedigde Bouchat al een verdachte, Youssef El Ajmi, en verkreeg van de rechtbank dat die zijn cliënt de gunst van de opschorting verleende.

Volgens Sudpresse zal meester Bouchat onder meer aanvoeren dat Salah Abdeslam niet rechtstreeks heeft deelgenomen aan de aanslagen in Brussel, aangezien die op dat moment al in de gevangenis zat.