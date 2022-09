Behalve 3M heeft ook de Antwerpse afvalverwerker Indaver grote hoeveelheden PFAS in de Schelde geloosd. Dat leidde de voorbije maanden tot ‘overleg op het hoogste niveau’ tussen België en Nederland. Mede op aandringen van de noorderburen werden de lozingsnormen verstrengd.

Eet geen vis uit de Westerschelde, zeiden Nederlandse toxicologen eind vorig jaar. Vang geen garnalen meer in de Westerschelde, adviseerde de Nederlandse vissersbond in april. In al dat waterleven waren ...