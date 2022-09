Ukkel wil deelsteps verbieden

De Brusselse gemeente Ukkel wil deelsteps weren uit het straatbeeld. Dat meldt de krant Le Soir. De gemeente wil zich eerst juridisch indekken vooraleer een effectief verbod uit te vaardigen.

Deelsteps maken al jaren vast deel uit van het straatbeeld. Ze worden vaak achtergelaten, wat het uitzicht verstoort. Ukkel wil daartegen ingrijpen. Aangezien maatregelen vanuit de overheid achterwege blijven, grijpt de gemeente zelf in.

Ukkel schreef de uitbaters aan om mee te delen dat het wildparkeren aan banden wordt gelegd. De belangrijkste aanbieders kregen een brief waarin wordt opgeroepen om binnen te tien dagen alle steps te verwijderen van ‘niet-officiële parkeerplaatsen’.

De maatregel is niet van toepassing op privésteps en evenmin op verplaatsingen die zich binnen de gemeentegrenzen afspelen. ‘Het is een jungle’, zegt MR-burgemeester Boris Dilliès in Le Soir. ‘Ik vraag al twee jaar om maatregelen, maar die komen er niet. Veel voetgangers moeten op voetpaden slalommen tussen achtergelaten steps. Dat is vooral voor bejaarden hoogst onhandig.’

‘Gebrek aan burgerzin’

Ukkel liet fout geparkeerde steps al wegnemen, maar ‘dat lost het probleem niet op’, zegt Dilliès. ‘De gebruikers getuigen van een gebrek aan burgerzin en de uitbaters trekken zich er niets van aan.’

De gemeente Ukkel en de betrokken uitbaters hebben voor woensdag een vergadering gepland staan om de problematiek samen te bekijken. Maar Ukkel wil zich alvast juridisch indekken voorafgaande aan de vergadering.

Het kabinet van verantwoordelijk Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) geeft toe dat de uitwerking van de maatregelen om te voorzien in verplichte plaatsen om een deelstep achter te laten, vertraging heeft opgelopen. Daarom neemt nu elke Brusselse gemeente eigen maatregelen. Ukkel is dus de volgende.