Een documentaire van de Franse televisiezender France 2 geeft een blik achter de schermen van het Elysée. In Un président, l’Europe et la guerre volgt een cameraploeg president Macron in het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, maar het is uiteindelijk de oorlog in Oekraïne die de reportage domineert.