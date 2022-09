De Oekraïense legeropperbevelhebber Valeri Zaloezjny schreef in een bijdrage woensdag voor staatspersbureau Ukrinform dat Oekraïne achter een reeks aanvallen op de Krim zat. Voordien liet het land altijd in het midden of het achter de bombardementen zat. De auteurs stellen ook dat er voorlopig geen einde van de oorlog in zicht is.

Voor het eerst sinds de aanslagen op verschillende Russische militaire basissen op de Krim gaf opperbevelhebber Valeri Zaloezjny toe dat Oekraïne ervoor verantwoordelijk is. Hij schreef in een artikel voor het Oekraïense staatspersbureau Ukrinform dat er ‘met succes’ raketaanvallen werden uitgevoerd op vijandelijke militaire bases, waaronder het vliegveld van Saki in het westen van het schiereiland. Het incident, dat volgens Moskou een ‘ongeluk’ was, eiste één slachtoffer en er werden tien gevechtsvliegtuigen vernietigd.

De oorlog in Oekraïne is voor de meeste Russen een ver-van-mijn-bedshow. ‘Dankzij dat gebrek aan nabijheid neemt de Russische bevolking de pijnlijke verliezen en mislukkingen van hun troepen niet in al zijn betekenissen waar’, schrijft hij. Daarom zal het Oekraïense leger het komende jaar trachten die mislukkingen tastbaar te maken voor de Russen. ‘Een goed voorbeeld daarvan zijn de succesvolle pogingen van de strijdkrachten van Oekraïne om de vijandelijkheden fysiek over te brengen naar de Krim.’

Strategische vooruitzichten

De opperbevelhebber stelt zich in het stuk de vraag waarom het Russische leger en de bevolking de oorlog tegen Oekraïne blijven steunen. ‘Naast de bekende redenen, zoals de wens van het Kremlin om minstens leiderschap in de regio te verwerven en zijn ronduit imperiale ambities, speelt er ook een puur praktische reden mee. Als de gewone bevolking niet te veel last ondervindt van de oorlog, kan Rusland ongestraft doorgaan.’

Als het Westen genoeg wapens en munitie blijft leveren, zullen volgens Zaloezjny de strategische vooruitzichten voor Oekraïne er tegen volgend jaar volledig anders uitzien. ‘Alleen al de dreiging dat Oekraïne vernietigingsmiddelen van een enorme reikwijdte kan inzetten, zal Rusland op termijn dwingen de aard, koers en uitkomst van de oorlog te heroverwegen.’

Herovering van de Krim?

De legeropperbevelhebber is ervan overtuigd dat de oorlog zeker tot volgend jaar zal duren. Toch is Zaloezjny niet pessimistisch gestemd over de duur van het conflict, zeker niet gezien het succesvolle tegenoffensief van de Oekraïeners. Zo vraagt hij zich luidop af wat de militaire ambities van zijn land zouden moeten zijn. De herovering van de Krim kan een strategisch doel zijn voor Oekraïne, zeker gezien het door Rusland geannexeerde schiereiland de basis is voor aanvoerroutes op de zuidelijke strategische flank van Rusland.

Het schiereiland herbergt ook de belangrijkste marinebasis van Ruslands Zwarte-Zeevloot. ‘Door middel van een netwerk van vliegvelden kan Rusland luchtaanvallen lanceren over vrijwel het gehele Oekraïense vasteland. Sommige analisten suggereren dat de controle over de Krim cruciaal is voor de Russische strijdkrachten in de huidige oorlog.’

Donetsk

Ruslands doel is volgens de opperbevelhebber momenteel om de gehele Donetsk-regio te consolideren. Hij acht het waarschijnlijk dat Rusland vooral wil oprukken in de richting van Zaporizja. ‘Dat zou verdere actie in noordelijke richting verzekeren, waardoor de steden Zaporizja en Dnipro kwetsbaar zijn voor een Russische aanval.’ Als dat gebeurt, kan Oekraïne de controle verliezen over een groot deel van de linkeroever van de Dnjepr.