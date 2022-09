Rammstein voegt extra Brussels optreden toe aan Europese tournee

Het aangekondigde concert van Rammstein in Brussel was donderdag in een mum van tijd uitverkocht. Wie naast een ticket greep, heeft geluk: de Duitse metalband zal volgende zomer twee dagen na elkaar optreden in het Koning Boudewijnstadion.

Rammstein trok afgelopen zomer al twee keer 50.000 bezoekers naar De Nieuwe Koers in Oostende, en ook voor hun aangekondigde concert op 4 augustus 2023 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion waren de tickets donderdag in geen tijd uitverkocht. Daar was op voorhand al rekening mee gehouden, want de organisatie liet meteen weten dat de Duitse metalband wat extra data had toegevoegd aan hun Europese tournee, waaronder zaterdag 5 augustus in datzelfde Koning Boudewijnstadion. Tickets voor dat concert zijn meteen te koop.