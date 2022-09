Minister Brouns trekt honderden arbeidskaarten in na mistoestanden bij Borealis en Antwerp Container Transport

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) heeft bijna 500 arbeidskaarten ingetrokken bij het Antwerpse transportbedrijf Antwerp Container Transport International (ACT) en bij twee onderaannemers van chemiebedrijf Borealis. Borealis kwam deze zomer in het nieuws na berichten over mensenhandel op zijn bouwwerf in de Antwerpse haven.

Eind juli raakte bekend dat de inspectiediensten de werkvergunning hadden ingetrokken van minstens 120 chauffeurs bij ACT. Het bedrijf zei toen dat er mogelijk een fout van enkele jaren geleden in het spel was en benadrukte dat alle buitenlandse chauffeurs steeds ‘op een correcte manier naar hier gehaald en ingeschreven zijn’.

Minister Brouns heeft nu beslist om bij ACT alle 161 lopende arbeidskaarten in te trekken – de zwaarst mogelijke sanctie. Federale en regionale inspectiediensten stelden er verschillende zware inbreuken vast, rond onder meer illegale tewerkstelling en het niet respecteren van de loonwetgeving en de socialezekerheidsregels.

‘Hierbij werd rekening gehouden met het misbruik dat de werkgever maakte van de kwetsbare positie van de buitenlandse werknemers en met de schade die de werkgever toegebracht heeft aan de concurrentiepositie van legitiem handelende transportondernemingen in Vlaanderen’, zegt Brouns. Het is nu aan het openbaar ministerie om verder te beslissen over de strafrechtelijke vervolging van de inbreuken.

Een arbeidskaart intrekken betekent dat de tewerkstelling van de betrokken werknemers onmiddellijk moet worden stopgezet. Brouns zegt dat de VDAB ingeschakeld is om de gedupeerde werknemers opnieuw aan het werk te helpen. Voor 56 van hen is dat intussen gelukt.

Naar aanleiding van het onderzoek naar mensenhandel op zijn bouwwerf had Borealis al de samenwerking met onderaannemers Irem en Anki Technology stopgezet. Daarop beval Brouns een inspectieonderzoek naar de 196 arbeidskaarten die aan Irem waren uitgereikt, vooral voor de tewerkstelling van Oekraïense werknemers, en naar de 121 kaarten voor Anki, voor Turkse werknemers. Omdat de Vlaamse Sociale Inspectie samen met de federale inspectiediensten onder meer inbreuken in de loonstaten en bij het melden van prestaties bij de RSZ heeft vastgesteld, heeft Brouns beslist om al deze 317 arbeidskaarten in te trekken.

Nieuwe werkgever

Volgens de minister laat Vlaanderen de betrokken werknemers niet aan hun lot over. ‘Ik heb de VDAB ingeschakeld om de werknemers, die slachtoffer zijn van wanpraktijken van de werkgever, bij te staan. Zij zullen actief geheroriënteerd worden op onze arbeidsmarkt.’ Op 25 augustus vond reeds een jobdag plaats, onder meer voor de getroffen werknemers bij Borealis. Op 15 september volgt nog zo’n dag.

De betrokken werknemers hebben drie maanden de tijd om een nieuwe werkgever te vinden. ‘Door snel te schakelen, konden we deze mensen helpen en snel in contact brengen met werkgevers die openstaan voor diverse profielen én die bereid zijn om in mensen te investeren’, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. ‘Het leverde meteen een aantal goede matches op. Zo hielpen we mensen uit een uitzichtloze situatie en konden we tegelijk een aantal knelpuntvacatures invullen.’

Volgens federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is het onaanvaardbaar dat malafide werkgevers misbruik maken van buitenlandse werknemers. ‘Wie hier komt werken,’ zegt ze, ‘doet dat volgens de sociale regels die bestaan in ons land. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op korte tijd deze intrekkingen van de arbeidskaarten verwerkt. Dit heeft immers gevolgen voor verblijf en mensen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben of ze al dan niet nog aan de slag kunnen in ons land. Door een goede samenwerking met minister Brouns en de VDAB kunnen heel wat werknemers elders aan de slag.’