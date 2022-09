Het Oekraïense leger is in het noordoosten van het land bezig met een tegenoffensief en is erin geslaagd om verschillende dorpen te heroveren op de Russen. De strijdkrachten delen beelden van gevechten in de ruime regio rond Charkov die verlaten Russische loopgraven tonen, veroverde pantservoertuigen en neergehaalde gevechtsvliegtuigen.