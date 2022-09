E34 versperd door ongeval met vrachtwagens, hinder in Brussel verwacht door taxibetoging

Het verkeer is donderdagochtend versperd op de E34 ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever en dat in beide richtingen na een ongeval dat veroorzaakt is door een vrachtwagen.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om de omgeving rond de E34 ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever te vermijden. De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij gemaakt. Het ongeval gebeurde rond 5.45 uur. Een vrachtwagen ging uit de bocht, reed door de betonnen middenberm en raakte verschillende voertuigen, meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. Ondanks het vroege uur zijn er al files en het Verkeerscentrum vermoedt dat die snel zullen aangroeien. ‘De versperring laat zich al stevig voelen in de wijde omgeving’, aldus Bruyninckx. Hij roept op om de omgeving te vermijden.

Wie van Antwerpen naar de kust wil, kan via de E17 rijden richting Gent en vervolgens de E40 nemen. De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij gemaakt.

Taxibetoging in Brussel

Naar aanleiding van de Uberfiles zal de Brusselse taxisector betogen. De taxichauffeurs eisen dat er een politieke reactie komt op de onthullingen rond Uber. Een stoet van wagens trekt rond de middag van het Noordstation naar de Europese wijk. De Brusselse politie verwacht al van in de ochtend zware verkeershinder.

De taxichauffeurs verzamelen vanaf de ochtend in de buurt van het station Brussel-Noord. Er worden deelnemers verwacht uit verschillende Europese landen. Omstreeks 11.30 uur is het vertrek van de stoet voorzien. Die gaat langs de Kruidtuinlaan, de Regentlaan om dan af te slaan op de Belliardstraat. Van daaruit gaat het richting het eindpunt: het rondpunt aan het Schumanplein.

De politie Brussel Hoofdstad/Elsene raadt aan om zoveel mogelijk te telewerken en de wagen thuis te laten. Wie toch naar de hoofdstad rijdt, vermijdt best deze omgeving en de kleine Brusselse ring. De Belliard-, Tervuren-, en Jubelparktunnel zullen afgesloten worden in de richting van de Wetstraat. Via Twitter geeft de Brusselse politie de meest actuele verkeersinformatie mee.