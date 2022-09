Eerst regen, daarna overwegend droog

Donderdagochtend vroeg valt er vooral over de noordoostelijke landshelft aanvankelijk nog regen. Al snel wordt het overal tijdelijk overwegend droog en wisselend tot soms zwaarbewolkt.

In de loop van de namiddag is het opnieuw wisselvalliger met plaatselijke buien en kans op onweer. We halen maxima van 16 à 17 graden in de Hoge Ardennen tot 22 graden in het centrum.

Donderdagavond is het wisselvallig met buien en plaatselijk onweer dat hier en daar flink wat neerslag in korte tijd kan veroorzaken. In de loop van de nacht wordt het in vele streken meestal droog met opklaringen en wolkenvelden, maar lokaal en vooral dan in het uiterste westen kunnen er soms nog stevige (onweers) buien vallen. De minima schommelen van 10 tot 16 graden.

Vrijdag start op vele plaatsen nog droog, al is er vooral in het uiterste westen en in de Ardennen al kans op een paar plensbuien. In de namiddag ontstaan er over het hele land buien die gepaard kunnen gaan met onweer en die veel neerslag in korte tijd kunnen veroorzaken. De maxima liggen tussen 16 graden op de hoogten en 20 of 21 graden elders. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Er zijn daarbij rukwinden tot 60 km/u mogelijk.

Zaterdag wordt het meestal zwaarbewolkt met geregeld buien, sommige met onweer. Tegen het einde van de dag verschijnen er opklaringen vanuit het westen en neemt de buienkans af. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden elders.

Zondag wordt het, na het optrekken van de lage wolken of de mist, wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Op vele plaatsen blijft het wellicht droog. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum.