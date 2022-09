Atlético Madrid wint nipt van Porto in Champions League, Napoli smeert Liverpool zware nederlaag aan

Club Brugge komt samen met Atlético Madrid aan de leiding in groep B. Na de 1-0-zege van blauw-zwart, klopte Atlético Porto in die andere wedstrijd in de poule van Club. Barcelona heeft tegen Pilsen gedaan wat het moest doen. Bij de Catalanen was Lewandowski een van de uitblinkers met een hattrick. Verder smeerde Napoli Liverpool een zware nederlaag aan en was Ajax goed bij schot tegen Rangers.

In de andere wedstrijd in de poule van Club Brugge heeft Atletico Madrid na een spectaculair slot Porto nipt geklopt. In een match waarin beide ploegen zich verdedigend sterk toonden, kon Hermoso pas in de 92ste minuut de score openen. Twee minuten later kreeg Porto echter een penalty na hands. Uribe twijfelde niet: 1-1. De match was echter nog niet gedaan want in de 98ste minuut was invaller Griezmann daar plots met de verlossende 2-1. Atlético komt zo samen met Club aan de leiding van groep B.

Bij Atlético startte Axel Witsel overigens opnieuw centraal achterin in de defensie. De Rode Duivel werkte een puike wedstrijd af. Ook Carrasco stond aan de aftrap, hij mocht postvatten op de linkervleugel. Carrasco werd bij de rust al vervangen en moest daarna toezien hoe vooral Porto gevaarlijk was. Al was het wel Koke die snel na rust scoorde via een afstandsschot, maar zijn goal werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. Daarna lukte het Hermoso wel. Uribe maakte dan wel nog de 1-1, maar in de allerlaatste minuut maakte Griezmann nog de winnende 2-1 na een assist van Witsel.

Diep in de tweede helft kreeg Taremi overigens nog zijn tweede gele kaart en dus een rode kaart na een schwalbe in duel met Witsel. Eerder zag Porto Otavio al geblesseerd uitvallen.

Atlético maakt dankzij de zege komaf met een mindere statistiek. Zo konden de Spanjaarden al acht thuiswedstrijden op een rij niet winnen in Europa. De laatste thuiszege dateerde al van 27 oktober 2020. Die statistiek mag nu dus de vuilbak in.

Hattrickheld Lewandowski aan het feest in doelpuntenfestival tegen Pilsen

Met Viktoria Pilsen kreeg Barcelona een hapklare brok op het menu. De Tsjechen hadden zich via de voorrondes geplaatst voor het kampioenbal geplaatst maar moesten al na een kwartier achtervolgen tegen Barcelona. Een hoekschop kwam via een tussenstationnetje op het hoofd van Franck Kessié. De Ivoriaan kon niet meer missen: 1-0. Toch was het even schrikken toen Christensen een slag kreeg van spits Mosquera en in zijn val de spits tegen de grond werkte. Pilsen schreeuwde om een strafschop, bij Barcelona wouden ze een rode kaart voor de slag. Lawrence Visser had de rode kaart al vast, maar na een tussenkomst van de VAR werd het geel en geen strafschop.

Barcelona liet het niet aan zijn hart komen en combineerde lustig verder. Na een half uur was het opnieuw raak. Lewandowski liet nogmaals zien dat hij een van de beste spitsen ter wereld is. De Pool kreeg de bal aan de rand van de zestienmeter en plaatste de bal knap in doel: 2-0. Na een doelpunt van Sykora leek Pilsen terug spanning in de wedstrijd te brengen, maar die spanning was van korte duur. Ousmane Dembélé snoepte de bal af van zijn belager en bood Lewandowski zijn tweede van de avond aan.

Ook na de pauze bleef Barcelona drukken. Lewandowski kroonde zich tot man van de wedstrijd door zijn hattrick te vervolledigen en ook Ferran Torres liet zich nog opmerken met een schitterend doelpunt: 5-1.

Sterk Bayern kent geen problemen met Inter

Bayern was niet naar Italië gekomen om punten te verliezen. De Rekordmeister begon verschroeiend. Onana zich meteen een paar keer onderscheiden op schoten van Kimmich. Even later zou het toch raak zijn. Kimmich zette Leroy Sané alleen voor doel. De Duitser nam de bal heerlijk uit de lucht en omspeelde doelman Onana.

Bayern rook bloed en Inter zag af. Davies en Sabitzer waren nog dichtbij de 0-2, maar pogingen misten precisie om in doel te verdwijnen. Ook na de pauze was het al Bayern wat de klok sloeg. Dat leverde ook een doelpunt op. Weer was het Sané die een hoofdrol opeiste. De Duitser leek zijn tweede van de avond te maken, maar het was verdediger D’Ambrosio die die de bal over de lijn duwde. Eindstand: 0-2.

Napoli smeert Liverpool zware nederlaag aan

Al na een minuut spelen was het al bijna zover. Victor Osimhen, ooit nog op de loonlijst van Charleroi, ging doelman Alisson voorbij maar de hoek was te scherp om de bal nog binnen het kader te krijgen. Het was slechts uitstel van executie. Na handspel van Milner ging de bal op de stip bij Liverpool. Zielinski zette zich achter de bal en faalde oog in oog met Alisson niet: 1-0. Osimhen leek even later op weg naar het tweede doelpunt. Virgul van Dijk verdedigde echter goed, maar raakte daarbij licht de wreef van de spits met zijn studs. De VAR twijfelde niet en oordeelde dat het strafschop was. Osimhen zette zich zelf achter de bal, maar trapte het leer te zwak op Alisson. In de herneming miste Di Lorenzo de kans op de dubbele voorsprong.

Die dubbele voorsprong zou er even later toch komen. Na een knappe combinatie verscheen Zambo Anguissa alleen voor doel. De Kameroener bleef ijzig kalm en zette Napoli op rozen. Napoli bleef drukken en na de blessure van Osimhen mocht invaller Giovanni Simeoni, zoon van Atletico-coach Diego, zowaar de 3-0 op het bord zetten. Ook na de pauze ging Napoli door op hetzelfde elan. Zielinski zorgde meteen na de rust voor de 4-0. Luis Diaz redde even later nog wel de eer voor Liverpool, maar verder dan de 4-1 kwam Liverpool niet meer.

Richarlison bezorgt Tottenham zege na slaapverwekkende vertoning

Ook in Londen stond er Champions League-voetbal op de agenda. Tottenham ontving Marseille. Een wedstrijd die in tegenstelling tot heel wat andere wedstrijden vanavond voor weinig spektakel zorgde. Marseille voetbalde voor de pauze wel op een degelijk niveau, maar echt kansen leverde dat niet op. Slechts een keer werd er tussen de palen geschoten. Lloris was echter bij de pinken en zorgde ervoor dat beide teams met een brilscore de kleedkamers introkken.

Tottenham kwam het beste uit de kleedkamers en Son leek ook op weg naar het openingsdoelpunt. Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) wou dat echter voorkomen en maaide de Koreaan onderuit. De scheidsrechter twijfelde niet en gaf de Congolees terecht rood.

Die rode kaart gaf Tottenham vleugels. Tien minuten voor tijd was raak voor de Spurs. Richarlison zette zijn hoofd goed tegen de bal en zette zijn team zo verdiend op voorsprong. Diezelfde Richarlison stond even later op de juiste plek om zijn tweede van de avond binnen te schieten: 2-0.

Ajax begint campagne met makkelijke zege tegen Union-killer Rangers

Eerder op de avond begon ook Ajax aan zijn Champions League-campagne. Met Rangers kregen Ajax en Alfred Schreuder meteen een verraderlijke tegenstander tegenover zich. De Schotten schakelden in de voorrondes vicekampioen Union en PSV Eindhoven uit. Ajax was dus gewaarschuwd.

De Amsterdammers begonnen dan ook scherp aan de partij. En bij een hoekschop was het al meteen raak. Berghuis schilderde de hoekschop perfect op het hoofd van Edson Alvarez. De Mexicaan, die afgelopen zomermercato nog in de belangstelling stond van Chelsea, kopt de bal staalhard binnen. Doelman McLaughlin had geen verhaal tegen de kopbal van de Mexicaan.

Ajax rook bloed en drukte stevig door. Na een half uur stond het al 3-0 in het voordeel van de Amsterdammers. Eerst verdween een schot van Berghuis via het been van Sands in doel. Een minuut later zette Kudus knap de 3-0-tussenstand op het bord.

Een resultaat waar ze in Amsterdam best tevreden mee waren. Ajax haalde zijn voet van het gaspedaal en focuste zich vooral op de bal in de ploeg houden. Bergwijn zette diep in de tweede helft de 4-0-eindcijfers nog op het bord, maar blesseerde zich wel bij die actie. Rangers was niet bij machte om nog voor nervositeit te zorgen.