Club Brugge gered door de VAR, Mignolet en een blunderende Hradecky

Weinig kansen, weinig goed voetbal, maar wel drie gouden punten. In een wedstrijd waarin de doelmannen het verschil maakten, haalde Club Brugge het met 1–0 tegen Bayer Leverkusen. Het droomscenario.

Misschien is de beste transfer van Club Brugge wel die van Abakar Sylla. De 19-jarige verdediger speelde een jaar geleden nog voor het Ivoriaanse Société Omnisports de l’Armée, de club van het leger, en kwam in september 2021 bij Club NXT terecht. Gisteren speelde hij een beresterke en volwassen partij – krachtig, snel, solide en accuraat in de passing – en hielp hij de Belgische landskampioen met een ­treffer net voor de rust op weg naar een droomstart in de Champions League

Voor het vijfde jaar op rij mochten Hans Vanaken en co. zich opmaken voor het kampioenenbal. De opdracht was duidelijk: komaf maken met de slechte thuisreputatie in Europa. Club wist dat dit meteen een wedstrijd van moeten was: willen ze Jan Breydel, dat gisteravond niet uitverkocht was, straks plezieren met een Europese lente, dan moest er simpelweg gewonnen worden.

Ook voor Bayer Leverkusen, met ex-Club-speler Odilon Kossounou in de basis, stond er veel op het spel. De Duitsers hebben een miserabele seizoenstart achter de rug, maar van een verschroeiend wedstrijdbegin was geen sprake. Club had het lastig met de hoge druk van de bezoekers, die rekenden op de flitsen van Callum Hudson-Odoi en de snelheid van Moussa Diaby. Niet toevallig was de eerste kans voor de Franse international: hij sneed vanop rechts naar binnen en haalde uit met links, Simon ­Mignolet ging goed plat.

Het was slechts een korte opflakkering, want de wedstrijd bleef op slot, met holderboldervoetbal en nauwelijks vloeiende combinaties als resultaat. Alleen de Champions League-hymne had de toeschouwers eraan herinnerd dat ze naar een wedstrijd in de duurste en meest prestigieuze clubcompetitie ter wereld zaten te kijken.

De inzet was er, de kwaliteit ­helaas niet. De organisatie van ­Leverkusen stond als een huis, en ook Club-coach Carl Hoefkens had extra zekerheid ingebouwd en gekozen voor een viermansdefensie, met Denis Odoi op rechts en Bjorn Meijer op links. Op het middenveld kwam de tegen Cercle Brugge uitstekend ingevallen Raphaël Onyedika in de ploeg.

Comedy Capers

Het was zoeken, wroeten en hopen dat een kansje uit de Brugse lucht kwam vallen. Op het halfuur was het zover: Diaby mocht zomaar aanleggen, Mignolet tikte de bal met de hand tegen de paal. Een broodnodige en belangrijke redding.

Club kon daar bijzonder weinig tegenover stellen – een afgeblokt schot van Kamal Sowah en een afzwaaier van Ferran Jutgla, dat was het zowat – tot doelman Lukas ­Hradecky aan het flateren ging. Andreas Skov Olsen dropte een corner in de zestien, ­Sylla zette er zijn hoofd tegen en Hradecky viel met bal en al in doel. Comedy Capers in Jan Breydel, maar Club wel 1–0 voor, zonder dat het een echte kans bij elkaar had gespeeld. Even later stond het bijna 2–0, maar Hradecky haalde de vallende bal van ­Sowah, die de voorkeur had gekregen op topaankoop Roman Jaremtsjoek, van­onder de lat vandaan.

Doelpuntenmaker Abakar Sylla. Foto: belga

Club op rozen dus, maar wie na de pauze meer kansen en openingen verwachtte, was eraan voor de moeite. Een schot van Mitchel Bakker zeilde over, Jutgla trapte pal op Hradecky. Het balbezit was wel voor Leverkusen, dat wat dreigender uit de kleedkamer was gekomen, maar echt gevaar creëren, lukte de Duitsers (te) zelden. ­Kerem Demirbay had een scherpe voorzet in huis, maar het was integendeel Meijer die het dichtst bij de 2–0 kwam, na een goed aangesneden hoekschop van Skov Olsen.

Dubbele wake-upcall

Club tankte moed uit de kans, al bleef het ook nu opletten met de krappe voorsprong. In de 70ste ­minuut leek alles te herdoen: Hudson-Odoi bracht voor vanop links, Patrik Schick devieerde de bal licht en maakte er zo 1–1 van. Maar na een interventie van de VAR werd de gelijkmaker afgekeurd ­wegens buitenspel. Het Brugse publiek ging uit zijn dak, zeker toen even later ook een tweede doelpunt van Schick wegens offside werd ­geschrapt.

Een dubbele wake-upcall voor de Belgische landskampioen om veel sterker te worden aan de bal. Het bleef bibberend pompen of verzuipen, met de nu ook knokkende Eder Balanta en Edward ­Sobol in de ploeg. In de blessuretijd mikte Adam Hlozek nog een vrije trap naar de verste hoek, maar Mignolet stond alweer pal. Ook hem mag Club dankbaar zijn.

Een droomstart dus, al is dat geen garantie op kwalificatie. Ook vorig jaar begon blauw-zwart uitstekend aan het kampioenenbal, met een 4 op 6, maar vier zware ­nederlagen later was het Europese avontuur voorbij. Het komt erop aan dinsdag tegen FC Porto, dat gisteravond met 2-1 verloor bij ­Atlético Madrid, te bevestigen.