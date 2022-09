Oekraïense tegenaanval in noordoosten loopt vlotter dan verwacht

De Oekraïense strijdkrachten lijken sinds een paar dagen opvallende successen te boeken in het noordoosten van het land. Ook president Zelenski bevestigde woensdagavond dat het leger verschillende dorpen in het noordoosten heeft heroverd.

‘Vandaag hebben de Oekraïense strijdkrachten na langdurige artillerievoorbereidingen hun aanval op Balaklija ingezet’, zei Daniil Bezsonov, een ambtenaar van de door Rusland gecontroleerde Volksrepubliek Donetsk dinsdag nog op Telegram. De stad, die 27.000 inwoners telt, ligt geprangd tussen Charkov en het door Rusland bezette stadje Izjoem. Die laatste stad is een strategisch belangrijke plek voor de Russische troepen.

Analisten hebben eerder al gezegd dat het aanvankelijke doel van het offensief de stad Koepjansk zou kunnen zijn, een belangrijk knooppunt voor de Russische bevoorrading van het zuiden van de grens naar het oosten van Oekraïne.

Woensdagavond circuleerden op sociale media ongeverifieerde beelden van een Oekraïense soldaat die poseerde voor een toegangsbord voor Balaklija. Toch lijkt het waarschijnlijk dat de Oekraïners erin geslaagd zijn om de stad in te nemen. Door middel van geo-lokaliseerbare beelden die door Oekraïense soldaten zijn geplaatst, kon Het Institute for the Study of War (ISW), een in Washington gevestigde denktank, melden dat Oekraïne dinsdag al Verbivka zou hebben veroverd, een stad een paar kilometer ten noordoosten van Balaklija.

Something incredible is happening in Kharkiv Oblast.

Yeah, we somewhat underestimated the Ukrainian military’s offensive capability and reserves in that sector. — Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) September 7, 2022

Woensdagavond vertelde president Zelenski in zijn dagelijkse videoboodschap dat de Oekraïense strijdkrachten verschillende dorpen op de Russen hebben heroverd. Hij zei niet om welke dorpen of steden het precies ging. De regionale gouverneur van Loehansk, Sergej Haidai, zei woensdag op de Oekraïense televisie dat een ’tegenaanval aan de gang is’, en dat de Oekraïense troepen enig succes boeken. ‘Laten we het daarbij houden’, stelde hij. De Russische regering noch het ministerie van Defensie hebben nog niet gereageerd op het Oekraïense offensief in de regio.

Zuidelijk offensief

Oekraïne sprak al lange tijd openlijk over zijn voornemen om een grootschalig zuidelijk offensief te lanceren in de regio Cherson, waardoor Rusland gedwongen werd enkele van zijn elite-eenheden van het oosten naar Cherson over te brengen. Volgens het ISW heeft dat voor Oekraïne mogelijkheden geopend om aanvallen te lanceren in de buurt van Charkov, in het noordoosten van het land. ‘De inzet van Russische troepen vanuit Charkov en Oost-Oekraïne naar het zuiden van Oekraïne maakt Oekraïense tegenaanvallen waarschijnlijk mogelijk,’ schreef de denktank dinsdag.

Rob Lee, een militair analist van het Foreign Policy Research Institute, zei dat de Oekraïense aanval erop wees dat de Russische troepen in de buurt van Charkov uitgerekt waren. ‘Rusland heeft geen sterke reserves in dat gebied die snel kunnen worden ingezet en om strategisch belangrijke steden te versterken. Oekraïne kan hier een numeriek- en pantseroverwicht hebben.’