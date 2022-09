Met Liz Truss verdwijnt de kolder uit het Britse Lagerhuis om plaats te maken voor harde, ideologische discussies. Zelfs haar critici zijn daar niet rouwig om. De grootste bedreiging voor haar premierschap lijkt nog altijd haar eigen, oncontroleerbare fractie.

Op haar eerste werkdag als premier mocht Liz Truss meteen opdraven in het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis. Zelfs haar grootste medestanders hielden hun hart even vast. Truss is niet het grote ...