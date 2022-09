Barack en Michelle Obama even terug in Witte Huis

Voormalig Amerikaans president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle waren woensdag nog een te gast in het Witte Huis. Ze onthulden er samen met huidig president Joe Biden hun officiële staatsportretten.

Robert McCurdy beeldde Barack Obama uiterst realistisch af, tegen een felwitte achtergrond. Een werkwijze die hij ook al gebruikte bij portretten van Toni Morrison en Nelson Mandela. De voormalige first lady werd geschilderd door Sharon Sprung.

Het is de gewoonte dat een voormalig president bij zijn opvolger langsgaat voor dergelijke ceremonie, maar president Donald Trump organiseerde het evenement niet. Biden deed dat nu wel voor Obama. ‘Ik ben weinig mensen met een grotere integriteit tegengekomen’, zei president Biden – Obama’s vicepresident van 2009 tot 2017 – bij de onthulling van de portretten. ‘Niets had me beter kunnen voorbereiden op het presidentschap dan acht jaar aan jullie zijde te staan.’

Obama sprak dan weer zijn dank uit dat Biden het werk dat ze samen begonnen nu voortzet. ‘Dankzij jouw houding en jouw kracht en misschien nog het meest dankzij jouw geloof in de democratie en het Amerikaanse volk is het land er nu beter aan toe dan toen je aan de job begon. We zouden je daar allemaal zeer dankbaar moeten voor zijn’, aldus Obama nog.

Foto: AFP