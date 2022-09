Professor Mattias Desmet wordt ‘kritisch doorgelicht’ na omstreden uitspraken in Amerikaanse talkshow

De lesinhouden van Mattias Desmet, klinisch psycholoog aan de UGent, worden kritisch doorgelicht. De professor, lid van de vakgroep psychoanalyse, kwam deze week in opspraak na enkele uitspraken in een Amerikaanse talkshow. Daar beweerde hij dat hij had gezien hoe in een Belgisch ­ziekenhuis een openhartoperatie zonder verdoving werd uitgevoerd, onder hypnose. Zowel de rector, de decaan, de opleidingsvoorzitter als de vakgroepvoorzitter distantieerde zich al van de uitspraken. Hoewel Desmet zelf terugkwam op zijn uitspraak, ontstond er onrust onder de studenten en bij verschillende leden van de faculteit.

• Populair bij de Amerikanen, onder vuur aan de UGent

Woensdag kregen twee commissies de formele vraag om de professor te screenen. De inhoud van de lessen van Desmet worden onder de loep genomen door de ­opleidings­commissie en de commissie wetenschappelijke integriteit onderzoekt of de professor de deontologische code wel volgt. Ann Buysse, decaan van de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen, benadrukt in tussentijd wel dat ze het belangrijk vindt om de academische dialoog met De Smet open te houden.

Desmet kwam ook tijdens de ­coronapandemie al onder vuur te liggen binnen de faculteit. Zijn ­positie in het coronadebat leidde ertoe dat Psync, een consortium dat zich buigt over mentale ­gezondheid, in overleg de samenwerking stopzette.