Poetin: ‘We zullen geen olie of gas meer leveren als de prijzen geplafonneerd worden’

President Vladimir Poetin dreigde tijdens het Eastern Economic Forum in de Russische havenstad Vladivostok dat Rusland geen olie of gas meer zal leveren als het Westen de prijzen plafonneert. Het plan van Europa om dat te doen, noemde hij ‘dwaas’.

‘Het Westen is in het verval. Azië is de toekomst.’ Dat is een van de vele dingen die Vladimir Poetin woensdag zei tijdens het Eastern Economic Forum in Vladivostok. Hij richtte vooral zijn pijlen op de westerse wereld, nu de Europese Commissie een prijsplafond op Russische olie en gas voorstelt. Dat noemt Poetin een ‘dwaas’ idee, omdat het volgens hem zal leiden tot ‘nog hogere internationale energieprijzen’ en ‘economische problemen voor Europa’.

Vorige week nog opperde de G7, de zeven vooraanstaande industriële landen, dat het van plan is om een prijsplafond in te stellen op Russische olie. Rusland zou van zijn leveringscontracten afzien als het Westen zijn plannen zou doorzetten, zegt Poetin. ‘We zullen onze afspraken niet nakomen. We zullen geen gas, olie, kolen, stookolie leveren – we zullen helemaal niets meer leveren. Als Europese landen hun concurrentievoordeel willen opgeven, is het aan hen om te beslissen’, waarschuwt hij.

‘Westerse sanctiekoorts’

‘De coronapandemie heeft plaatsgemaakt voor nieuwe mondiale uitdagingen die de wereld bedreigen. Ik spreek dan over de sanctiekoorts van het Westen’, zei de Russische president nog. Sinds hij opdracht gaf tot zijn ‘speciale militaire operatie’ op 24 februari in Oekraïne, hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten volgens Poetin een economische oorlog tegen Rusland ontketend met de strengste sancties uit de moderne geschiedenis.

De Europese Commissie beschuldigde Moskou er deze week van de gasleveringen als een politiek wapen te gebruiken om Europa onder druk te zetten. ‘Alweer iets ongegronds’, reageert Poetin. ‘Welk wapen gebruiken wij? Wij leveren zoveel als nodig is volgens de vraag van de landen die importeren.’

De pijpleiding Nord Stream 1, die vanuit Rusland gas naar Duitsland laat stromen, zou vorige zaterdag heropstarten na vorige woensdag voor onderhoud te zijn dichtgedraaid. ‘Door de sancties als vergelding zijn we in een impasse geraakt’, betreurt Poetin. Hij bevestigde de mogelijkheid de Nord Stream 2-pijpleiding in gebruik te nemen.

Sinds het begin van het conflict hebben Europese landen toegezegd hun afhankelijkheid van Russische energie sterk te verminderen. Rusland heeft intussen de toevoer van drie van zijn grootste gaspijpleidingen naar Europa stopgezet en de olietoevoer verlegd naar het Oosten. Zo is er volgens de president al een overeenkomst met China gemaakt om nog meer gas te exporteren via een pijpleiding in Mongolië.

‘Humanitaire catastrofe’

Tijdens het economisch forum werd de Russische president ook gevraagd of Rusland iets verloren had met de oorlog in Oekraïne. Poetin herhaalde dat Rusland met zijn acties zijn soevereiniteit wil versterken en de mensen in de Donbas ‘wil helpen’. De president gaf wel toe dat de beslissing van Moskou om troepen naar Oekraïne te sturen een ‘zekere polarisatie’ heeft gecreëerd, ‘zowel in de wereld als in het land’.

Ook had Poetin het nog over de graanexport uit Oekraïne, die volgens hem grotendeels gaat naar Europese landen en niet naar de landen die er zwaar nood aan hebben. Dat kan leiden tot een ‘humanitaire catastrofe’, aldus Poetin. ‘Misschien moeten we nadenken over een manier hoe we de uitvoer van graan en andere voedingsmiddelen via de huidige weg kunnen beperken.’

Hij beklemtoonde ten slotte nog dat het onmogelijk is om Rusland te isoleren van de rest van de wereld: ‘Dat hebben wij altijd al gezegd. Kijk naar de kaart.’