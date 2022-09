Heel wat West-Vlamingen tuurden dinsdag naar een bijzondere wolkenformatie boven hun provincie. Een pikdonkere ‘shelf cloud’, een gelaagde wolk, sierde de lucht. De wolken konden volgens meteorologen het begin zijn van de supercel, die later veel regen en hevige windstoten veroorzaakte in Nederland. Bij ons bleef het voornamelijk bij een mooie hemel, die af en toe werd verlicht door een bliksemschicht.

