Vrachtwagen kantelt op rijbaan: 6.000 kippen komen om

Een vrachtwagen geladen met zesduizend kippen op weg naar het slachthuis is dinsdagnacht gekanteld bij een verkeersongeval in Leke nabij Diksmuide. Honderden kippen stierven door de klap, de rest mag niet meer naar het slachthuis worden gebracht en moet worden afgemaakt. De trucker zelf bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurd rond 3.10 uur in de Oostendestraat in Leke. ‘Een 46-jarige Roemeense trucker had een lading kippen opgehaald in Woumen en was onderweg naar het slachthuis in Dendermonde’, zegt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder.

‘Ter hoogte van het kruispunt van de Schorestraat met de Oostendestraat ging het verkeerd. De vrachtwagen raakte in de zachte berm en zakte door de drassigheid na de regenval weg. Uiteindelijk kantelde de truck en kwam de achterste aanhangwagen dwars over de weg terecht. Het laadruim zat volledig vol met kippen. Het ging om 6.000 kippen. Daarvan zijn er een heel deel gesneuveld bij het ongeval. De overlevende kippen werden allemaal overgeladen op een andere vrachtwagen. De Roemeense trucker zelf bleef ongedeerd. De Schorestraat werd een ganse nacht afgesloten voor de takelwerken en om nadien de weg op te ruimen. Bij het ongeval werd ook een elektriciteitskast geraakt en sneuvelden enkele verkeersborden.’

De brandweer was woensdagochtend nog een tijdlang in de weer om na de takelwerken de rijbaan terug vrij te maken. Enkele honderden kippen zijn door de klap zelf om het leven gekomen. De rest zal worden afgemaakt, want door de strenge reglementering zijn ze niet meer geschikt voor consumptie.