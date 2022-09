Maltagliata in een tomaten-saffraansaus met Siciliaanse aubergine en amandel

Het helpt voor dit gerecht echt om een Siciliaanse aubergine op de kop te tikken, schrijft Merijn Tol in haar nieuwe kookboek Café Mazahar. ‘Bij een Italiaanse delicatessenzaak en de groothandel kom je ’m wel tegen. Die mooie bolle wit-paarse, die zo lekker vlezig van structuur en zoetig van smaak is. Natuurlijk kun je ook gewoon een “normale” gebruiken als je hem niet vindt.’

Voor 4 personen:

1 Siciliaanse, ronde aubergine (tonda, bij Italiaanse delicatessenwinkel) of een gewone

Olijfolie

4 knoflooktenen, gepeld

½ eetl. saffraandraadjes

2 vleestomaten

1 handvol halve, witte marcona-amandelen

400 gram maltagliata (pasta)

Bereiding

1. Snijd de aubergine in niet te dikke plakken en snijd die plakken in reepjes. Bak de reepjes aubergine in een koekenpan met een scheutje olijfolie goudbruin rondom in 10 tot 13 minuten.

2. Snijd de knoflook in plakjes. Stamp de saffraandraadjes fijn.

3. Bak de knoflook in olijfolie licht goudbruin. Dat lijkt altijd makkelijk, maar voor je het weet bak je ze te bruin.

4. Snijd de tomaat in grove stukken en voeg toe met de saffraan en een scheutje water aan de pan met knoflook. Kook de saus in 10 tot 15 minuten. Roer de aubergine erdoor. Breng op smaak met zout.

5. Frituur de amandelen licht goudbruin.

6. Breng een pan ruim gezouten water aan de kook en kook de pasta beetgaar volgens aanwijzing op de verpakking. Giet af en bewaar wat kookwater.

7. Schep de pasta door de saus met wat van het kookwater. Bestrooi met de amandelen.

