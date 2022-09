Op 10 september trouwt prinses Maria Laura (34) van België met William Isvy (31), een Frans-Britse vermogensbeheerder. Voor hun Brusselse bruiloft gaat de normaal gesloten deur even op een kier. Het koningshuis is al in feeststemming. ‘Hij is als een zoon voor ons.’

De haast legendarische discretie van Maria Laura en William moet dit weekend heel even wijken voor hun bruiloft. Op het burgerlijke huwelijk in het stadhuis van Brussel is enkel de directe familie van ...