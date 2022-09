Prins Laurent kondigt in een ludieke video aan dat hij zaterdag het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton bijwoont. ‘Euh, Laura en William’, verbetert hij daarna snel. De prins steekt de draak met zichzelf in het promospotje voor een evenement van de Stichting Prins Laurent. Let ook op het fictieve magazine in de video: Belgian Geographic, dat beweert dat de prins ‘eindelijk met een inktvis kan praten’.