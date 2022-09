Liz Truss beloont achterban met topposten, maar ontkent vriendjespolitiek

De Britse regering krijgt stilaan vorm. Liz Truss zuivert de regering van aanhangers van haar rivaal Rishi Sunak en beloont haar achterban. ‘Dit kabinet vertegenwoordigt het talent en de breedte van de Conservatieve Partij’, verdedigt Truss zich. De aanstellingen van Suella Braverman en Jacob Rees-Mogg springen het meest in het oog.

Een primeur: voor het eerst in de Britse geschiedenis gaat geen enkele van de vier hoogste ambten (de premier, de ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken, en van Financiën) naar een witte man. Daarmee is het meest progressieve wapenfeit van de regering-Truss mogelijk al achter de rug. Liz Truss lijkt haar regering vol te stouwen met ideologische hardliners en bondgenoten. Maakt de kersverse premier zich er gemakkelijk vanaf of schiet ze zichzelf in de voet door haar achterban volop te belonen? Die vraag wordt in het Verenigd Koninkrijk hardop gesteld.

Met Kwasi Kwarteng als minister van Financiën krijgt haar rechterhand een van de hoogste posten. Hij zet volop in op het Singapore-aan-de-Thames-scenario. Op Binnenlandse Zaken komt Suella Braverman. Hoewel die in de voorzittersverkiezing nog een rivale van Truss was, liggen ze ideologisch op dezelfde lijn. James Cleverly is dan weer een oud-collega op Buitenlandse Zaken en mag nu het departement leiden. Goede vriendin Thérèse Coffey wordt vicepremier en mag waken over de portefeuille Volksgezondheid.

Vriendjespolitiek? Downing Street ontkent

De aanstelling van Coffey betekent het einde voor Sunaksupporter Dominic Raab. Die noemde Truss haar plannen om belastingen te verlagen een ‘electorale afscheidsbrief’ en torpedeerde zo zijn kansen bij de nieuwe premier. Maar ook andere supporters van uitdager Rishi Sunak worden naar de uitgang begeleid, zoals transportminister Grant Shapps en milieuminister George Eustice. Critici verwijten de nieuwe premier dat ze daarmee geen enkele poging onderneemt om de verdeeldheid binnen de partij te herstellen.

In een eerste reactie probeerde de woordvoerder van de premier meteen komaf te maken met de perceptie dat de regering-Truss alleen uit loyalisten zou bestaan. De woordvoerder benadrukte dat ‘niet minder dan vijf andere kandidaten van de recente leiderschapsverkiezingen’ deel uitmaken van het kabinet. Maar behalve Suella Braverman, kregen die wel minder belangrijke posten.

Van Suella Braverman wordt een bikkelhard migratiebeleid verwacht. Foto: EPA-EFE

Braverman behoort bovendien net als Truss tot het kamp van de partijhardliners. Ze volgt Priti Pratel op, die haar de omstreden Rwanda-deal nalaat. De verwachting is dat ze zich op het vlak van migratie allesbehalve gematigd zal opstellen. ‘She will be Priti on steroids’, tekende een van haar dichte bondgenoten op in The Guardian. Braverman is er ook van overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk verwikkeld is in een cultuuroorlog met links.

Conservatieve falanx

De aanstelling van Jacob Rees-Mogg als minister van Energie en Klimaat is zo mogelijk nog opzienbarender. De extreem-conservatieve Rees-Mogg, voorheen minister van Brexitzaken en een overtuigd brexiteer, deed de klimaatopwarming af als ‘alarmisme’. Hij wil inzetten op fossiele brandstoffen en is tegenstander van het verbod op ‘fracking’, het winnen van schaliegas. Zelfs binnen de eigen partij bestaat er bezorgdheid over zijn aanstelling.

Met een regering vol bondgenoten hoopt Truss allicht op een bliksemsnelle start. Ze beloofde bij haar overwinning meteen werk te maken van de energiecrisis. Een plafond op de energierekening moet en zal haar eerste grote overwinning worden. Een conservatieve falanx kan haar helpen om mogelijke discussies meteen de kop in te drukken. Maar op middellange termijn riskeert ze met een regering vol partijhardliners wel het parlement en de gematigdere tories de gordijnen in te jagen.

Jacob Rees-Mogg. Foto: AP

Overzicht