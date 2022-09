Primoz Roglic start niet meer

De Sloveen Primoz Rogliz start vandaag niet meer in de Vuelta. Roglic kwam gisteren in de slotspurt zwaar ten val.

Primoz Roglic zat dinsdag mee in een ontsnapping met vijf renners, maar viel in de eindspurt toen hij zich weer in de spurt met de andere vier wilde voegen. Zijn team, Jumbo-Visma, besliste dat hij vandaag niet meer start. Roglic stond tweede in de stand, Remco Evenepoel is daarmee een belangrijke concurrent voor de eindzege kwijt.

Rogliz won de voorbije drie jaar de Ronde van Spanje. Leider Remco Evenepoel ging meteen nadat hij was aangekomen informeren hoe het met zijn rivaal ging en zei in een eerste reactie dat hij hoopte dat die de wedstrijd zou kunnen uitrijden. Dat bleek dus niet het geval.

‘Bedankt voor de mooie momenten in deze Vuelta’, zei het team van Roglic op Twitter. ‘Je had nog grote plannen voor de slotdagen, maar dat zal er helaas niet meer van komen.’

