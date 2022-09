Luc Tack verhoogt ruilbod ten gunste van Tessenderlo in fusie met Picanol

Ondernemer Luc Tack past de fusievoorwaarden voor de samensmelting tussen weefgetouwenproducent Picanol en chemiegroep Tessenderlo aan ten gunste van Tessenderlo. Het ruilbod stelt nu dat elk aandeel van Picanol geruild kan worden voor 2,36 aandelen in Tessenderlo. In juli was dat ruilbod nog 2,43.

De West-Vlaamse ondernemer Luc Tack heeft het ruilbod in de fusie tussen Tessenderlo en Picanol verhoogd, ten gunste van Tessenderlo. Aandeelhouders van Picanol krijgen per aandeel Picanol 2,36 aandelen Tessenderlo Group, terwijl dat voorheen nog 2,43 was. De waarderingen van beide bedrijven werden herzien in het licht van de gepubliceerde halfjaarverslagen en een analyse van de langetermijnverwachtingen op basis van de meest recente marktontwikkelingen.

Kunstmeststofproducent Tessenderlo zet uitstekende resultaten neer. De koers van het aandeel ging eind augustus 7 procent hoger na het nieuws dat de agrogroep alle prognoses klopt en voor de tweede keer dit jaar zijn winstprognose verhoogt. Het bedrijf maakt kunstmest op basis van zwavel. Daarbij komt energie vrij in plaats van dat het energie slurpt. Het heeft op die manier een streep voor op kunstmeststoffenbedrijven die kunstmest produceren op basis van ammoniak. Die fabrieken zitten nu in slechte papieren door de hoge gasprijzen, terwijl Tack kan investeren in nieuwe fabrieken.

Weefgetouwenproducent Picanol deed het minder goed. Het bedrijf rijft vlot de bestellingen binnen, maar is minder immuun voor prijsverhogingen bij de productie. Het rekent op prijsdalingen van harde grondstoffen om betere cijfers neer te zetten. De aanpassing van de ruilvoet resulteert in een afname van 0,2 miljoen voor Picanol en een toename van 95 miljoen voor Tessenderlo.

Tweede poging tot fusie

Tack is goed op weg om van Tessenderlo en Picanol één industriële holding te maken, wat hem toelaat om de kasstromen van beide ­bedrijven optimaal en naar eigen inzicht in te zetten. Momenteel is Tessenderlo een dochter van Picanol, maar beide bedrijven hebben nog een aparte beursnotering, een aparte raad van bestuur en kunnen niet aan elkaars cashflow.

Een eerste fusiepoging mislukte in 2016. De institutionele aandeelhouders van ­Tessenderlo stemden toen tegen, waarop Tack zijn plan introk. Volgens de rusteloze ondernemer gaat het nu om een eenvoudiger ruilbod.