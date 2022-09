Nachtelijke explosie op Eilandje in Antwerpen

Aan een leegstand pand in de Zeevaartstraat aan het Eilandje in Antwerpen is rond 5 uur een ontploffing gemeld. Niemand raakte gewond.

De voordeur van het leegstaande handelspand, niet ver van het MAS, raakte beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse en de politie sloot de omgeving af voor onderzoek. Ook de explosievenopruimdienst Dovo werd ingeschakeld.

Vermoedelijk ging het om een brandbom of zwaar vuurwerk.

Het is nog niet duidelijk of de ontploffing gelinkt is aan het drugsgeweld in Antwerpen. De afgelopen weken vonden regelmatig aanslagen plaats in de stad.