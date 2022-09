Eerst droog, later kans op buien en onweer

Woensdagochtend, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, is het eerst droog met zonnige perioden en wolkenvelden. In de namiddag neemt de bewolking toe met enkele lokale buien, eventueel vergezeld van enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 22 graden op de Hoge Venen en aan zee en tot 25 graden in het centrum.

Woensdagavond en in het eerste deel van de nacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op lokale onweerachtige buien. Na middernacht verwacht het KMI op veel plaatsen meer en intensere onweersbuien. De minima liggen tussen 13 en 16 graden.

Donderdagochtend is het tijdelijk rustiger en droger maar vrij snel neemt de kans op (onweers)buien opnieuw toe. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden.

Vrijdag blijft het wisselvallig met vooral in de tweede helft van de dag buien. Opnieuw kans op onweer en veel neerslag. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden bij een matige of aan zee soms vrij krachtige wind die ruimt van het zuiden naar het zuidwesten.

Zaterdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met (onweers)buien of perioden met regen. In het westen zou het op het einde van de dag droger kunnen worden met opklaringen. De maxima schommelen tussen 15 graden op de Hoge Venen en 20 graden in het westen.

Zondag, na het optrekken van nevel en lage wolken, zou het droger kunnen worden met kans op enkele opklaringen. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum.