‘Informatie over nucleaire macht buitenlandse regering gevonden bij huiszoeking Trump’

Tussen spullen die in beslag zijn genomen tijdens de huiszoeking bij Donald Trump zat een document met informatie over de nucleaire macht van een buitenlandse regering. Dat schrijft The Washington Post dinsdag.

Om welk land het gaat is niet duidelijk, ook niet of het om een bondgenoot of een vijandige natie gaat. De krant sprak met enkele ingewijden over het FBI-onderzoek naar staatsgeheime documenten die begin augustus op het landgoed Mar-a-Lago van de voormalig president werden aangetroffen.

Enkele in beslag genomen stukken beschrijven volgens de krant Amerikaanse operaties die zo geheim zijn dat alle documentatie erover normaal gesproken achter slot en grendel bewaard wordt. Toegang tot dergelijke informatie is voorbehouden aan een handvol mensen, waaronder de president en enkele leden van het kabinet.

Begin augustus werden meer dan 11.000 overheidsdocumenten gevonden in Mar-a-Lago in Palm Beach, Trumps resort in Florida. De papieren lagen zowel in dozen in een opslagruimte als in het persoonlijke kantoor van de oud-president. Ook werden tientallen lege mappen aangetroffen, waaronder 48 met het opschrift ‘geclassificeerd’. Dit roept de vraag op of alle verdwenen documenten boven water zijn gekomen.