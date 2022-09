Volkswagen wil Porsche binnen een maand naar de beurs brengen

Het Duitse autoconcern Volkswagen wil dochterbedrijf Porsche AG eind september of begin oktober naar de beurs brengen.

Dat heeft de grootste autobouwer van Europa maandagavond meegedeeld. De volledige beursgang zou dan tegen het eind van het jaar afgerond moeten zijn. De beursgang is wel gepland ‘onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen op de kapitaalmarkten’.

De beursgang van Porsche wordt al sinds februari voorbereid. De grootste autoconstructeur uit Europa wil op die manier nieuwe geldbronnen aanboren. Die zijn hard nodig, want het bedrijf heeft 52 miljard euro geïnvesteerd in de transitie naar elektrische auto’s. De beurswaarde van Porsche zou tussen de 60 en 85 miljard euro liggen.

Er zou een achtste van de aandelen van Porsche op de beurs geplaatst worden. De Porsche-holding, Porsche SE, behoudt 25 procent plus een aandeel en zal zo beschikken over een blokkeringsminderheid.

De beursgang staat wel nog onder voorbehoud en is ‘afhankelijk van de marktontwikkelingen’. Vooral de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en de problemen in de toeleveringsketen maakten het niet gemakkelijk om een timing op de beursgang te plakken.