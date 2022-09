Gert Verhulst excuseert zich na discussie in ‘De tafel van vier’: ‘We hebben mensen gekwetst’

Na een verhit debat over ‘woke’ in het nieuwe Play4-programma De tafel van vier kwam heel wat reactie.

Aan tafel bij Gert Verhulst werd maandagavond een debat over woke gevoerd. Alleen viel daarbij enkele keren het n-woord en fietsten de vragen in het debat om de kern heen. daarop kwam heel wat kritiek binnen van de kijkers van het programma.

Dat is ook Huijbregts niet ontgaan. ‘Ik vond het jammer dat ik er gisteren niet was’, zei hij. ‘Woke was een soort besmet woord, net zoals ‘politiek correct’, maar ik vind dat best goede woorden. Ik vind het fijn om over dingen na te denken. Ik was er gisteren graag bij geweest om te zeggen: jij hebt een probleem met een woord, maar eigenlijk hebben we er geen boodschap aan dat jij het allemaal moeilijk vindt. Jij bent een witte hetero man. Die moet niet weg, nee. Je bent er zelf een groot voorbeeld van die witte hetero man, maar je moet je wel realiseren dat als jij iets niet racistisch vindt, dat dat er eigenlijk niet toe doet.’

Verhulst reageerde daarop verontschuldigend. Ook aan hem waren de kritische reacties van kijkers niet ontgaan. ‘Als we mensen gekwetst hebben gisteren, was dat het laatste wat we wilden’, zei hij bij aanvang van de talkshow. ‘Dat is niet de bedoeling van het programma, en dat hebben we toch gedaan. Want er kwamen heel veel reacties binnen. Dus als we u gekwetst hebben: dat spijt ons.’