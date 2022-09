Index huurprijs alleen voor energiezuinige woning

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) werkt aan een voorstel dat de indexatie van huren koppelt aan het energieverbruik.

Huurders van een slecht geïsoleerde woning staan vandaag niet alleen bloot aan de exploderende energiekosten, de hoge inflatie zorgt ook voor een dure indexering van hun huurprijs. Die bedraagt voor velen 70 tot 80 euro per maand. Volgens de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB stijgt de gemiddelde huurprijs boven 800 euro per maand in Vlaanderen, en zelfs meer dan 1.000 euro in Brussel.

Minister van Wonen Diependaele werkt aan een voorstel waarbij eigenaars de huurprijs niet helemaal mogen indexeren als die woning een slecht EPC heeft. Dat meet het energieverbruik van een woning per vierkante meter. Het is de bedoeling om de eigenaars van slecht geïsoleerde woningen met een EPC E of F impulsen te geven hun woning te moderniseren.

De Vlaamse regering reageert daarmee op de kritiek dat ze te traag handelt in de energiecrisis. De Vlaamse maatregelen zouden bekend worden gemaakt bij de heropening van het Vlaamse politieke jaar in de septemberverklaring. De beperking van de huurindexering, die de Vlaamse overheid geen geld kost en intussen al geclaimd is door verschillende partijen, wordt wellicht vervroegd beslist.

Joy Verstichele van het Vlaamse Huurdersplatform vindt de maatregel ‘een goede zaak’.

• Sociale huisvesting krijgt zelfs overschot budget van vorig jaar niet op

In het ergste geval zouden verhuurders kunnen beslissen om niet langer te verhuren, maar Verstichele denkt niet dat het zover komt. ‘Zelfs met geblokkeerde huurprijzen heeft de verhuurder een mooi rendement.’

Schaarste

Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen, de federatie van vastgoedmakelaars, ziet dat helemaal anders. ‘We weten allemaal dat er schaarste heerst op de huurmarkt. We hebben investeerders nodig, maar als er voortdurend geknabbeld wordt aan hun rendement, zullen ze wegblijven’, zegt hij. ‘Dat is zeker zo in het onderste segment, waarin mensen zitten die eigenlijk een sociale woning zouden moeten krijgen, maar ook daar zijn er te weinig van.’

‘De kosten van verhuurders stoppen niet’, vindt Thijs. ‘De indexering is afgesproken in een getekend contract.’