Chaos in Vuelta: Evenepoel blijft leider ondanks lekke band, Roglic valt aan en valt

De zestiende rit van de Vuelta kende een bizarre ontknoping. Primoz Roglic trok op ruim twee kilometer van de finish in de aanval, Evenepoel bleef achter met een lekke band maar blijft toch leider. Zijn tijdsverlies grotendeels is geneutraliseerd. Concurrent Roglic ging in de slotmeters nog zwaar onderuit. De ritzege was voor Mads Petersen, maar daar had aan de finish amper iemand oog voor.

De rit werd zoals verwacht gekleurd door een lange ontsnapping, en op het einde leek een massasprint in de maak. Maar op een drietal kilometer voor de finish spatte dat scenario uit elkaar. Wat precies gebeurd is, is nog onduidelijk, maar Roglic trok ten aanval op de laatste helling, en Evenepoel kwam luttele seconden later lek in beeld. Wat eerst gebeurde, was op camerabeelden niet te zien.

De fietswissel van de leider liet even op zich wachten, en Evenepoel ging daarna niet meer voluit naar de finish. Hij leek zich niet te bekommeren om het tijdsverschil, dat opliep tot enkele minuten. Hij leek er terecht al op te rekenen dat het tijdsverschil omwille van een technisch defect zou worden geneutraliseerd.

Ondertussen ging Roglic wel volop door. Hij kreeg een select groepje mee, waarbij rechtstreekse concurrent Enric Mas ontbrak. Bij het inzetten van de sprint zat Roglic achterin, en kwam hij als enige van de kopgroep ten val. Hij raapte zijn fiets op en strompelde zwaar geschaafd aan knie en elleboog over de finish. Hoe zwaar de impact van die valpartij is, valt nog af te wachten.

Het peloton kwam acht seconden later over de streep. Evenepoel kreeg die tijd toegewezen. Daardoor valt het verlies op een nu gehavende Roglic dus nog mee. Roglic wint toch acht seconden terug op onze landgenoot, omdat hij niet de tijd van het peloton krijgt toegewezen, maar die van de kopgroep waar hij bij zijn val deel van uitmaakte. Vraag is of die tijdswinst wel opweegt tegen het ongemak van de valpartij.

‘Hoop dat Roglic verder kan’

‘Ik was een beetje bang van de laatste vijf kilometer’, deed Evenepoel zijn verhaal aan de finish. ‘We deden de verkenning op de rustdag en ik wist dat de wegen echt glad waren. Daardoor verloor ik wat posities. Ik wou dan voor die stevige helling opschuiven. Maar mijn achterwiel was lek. Ik ben blij dat de regel van de drie kilometer bestaat. Anders had ik hier veel tijd verloren.’

‘Dan hoorde ik dat Primoz crashte. Ik hoop dat hij oké is en dat hij de koers kan verderzetten. Ik had die aanval verwacht. Iedereen weet dat hij heel explosief is. Dit was een finale die voor hem was gemaakt. Het is om die reden voor hem nog spijtiger dan het is. Je wil nooit dat iemand valt. Ik had zelf ook de rustdag nodig om volledig hersteld te worden van mijn val. Ik had wat pijn in de spieren. Ik voel me veel beter dan zaterdag en zelfs zondag op de Sierra Nevada. Het ziet er goed uit voor het vervolg van de Ronde van Spanje’, besloot leider Remco Evenepoel het flashinterview.

Rituitslag

1. Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

2. Pascal Ackermann (UAE Team Emirates)

3. Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe)

4. Fred Wright (Bahrain Victorious)

5. Quentin Pacher (Groupama-FDJ), +8’’