In de eerste aflevering van De tafel van vier wilde Gert Verhulst het over woke hebben, maar de manier waarop krijgt forse kritiek. Tafelgast Raf Njotea (36) – de woker van dienst – blijft er zelf rustig bij.

Het moet van de jaren 90 geleden zijn dat het fameuze n-woord op de Vlaamse televisie nog zo kwistig in primetime werd rondgestrooid. Of beter: het is geleden van 1998. Een handige Twitteraar diepte dinsdag ...