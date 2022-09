Belgian Lions gaan onderuit tegen sterke Turken

De Belgische basketballers hebben hun stunt van tegen Spanje niet kunnen overdoen. Ze verloren in Tbilisi, Georgië, hun voorlaatste EK-match in de groepsfase met 63-78 van Turkije.

De start was voor de Turken. Vooral de 20-jarige NBA-belofte Alperen Sengun was moeilijk af te stoppen. Door hem en een andere NBA’er, Furkan Kokrmaz, stond het al snel 2-11. Drie Lions liepen in het eerste kwart al tegen hun tweede fout aan: Bako, Vanwijn en Tumba en de Belgen kwamen amper drie keer tot scoren in de eerste tien minuten 6-20.

Aanvankelijk nauwelijks beterschap in het tweede kwart: de 2,13 meter lange Euroleague-speler Ercan Osmani gooide twee keer raak vanachter de driepuntlijn en scoorde nadien nog: 13-32. Maar dan kreeg Haris Bratanovic zijn allereerste EK-minuten van coach Gjergja. Hij bedankte door 6 punten te scoren. Met driepunters van Gillet en Libert en een drive met een fout erbovenop maakten de Lions er toch een goede match van: 30-37 bij de rust.

• Stunt tegen grootmacht Spanje is geen lucky shot

De Turken, die moesten winnen of Spanje kan hen woensdag uitschakelen, kwamen scherp uit de kleedkamer. De drie NBA-spelers Alperen Sengun van de Houston Rockets, Furkan Kokmaz van de Philadelphia 76’ers en Cedi Osman van de Cleveland Cavaliers speelden indrukwekkend: 38-57 met nog 13 minuten te gaan.

België probeerde nog, onder andere met Lecomte en Vanwijn, maar de Turken speelden het geconcentreerd uit: 63-78.

Opmerkelijk is dat de 21-jarige Haris Bratanovic van Filou Oostende in zijn EK-debuut Belgisch topscorer was met 15 punten en ook nog vijf rebounds pakte.

De Lions moeten nu nog één wedstrijd spelen in Tbilisi: woensdag om 16.15 uur Belgische tijd tegen Bulgarije. Wint België die, dan plaatsen de Lions zich voor de achtste finale in Berlijn. Bij verlies is België afhankelijk van andere uitslagen, met name die van thuisland Georgië.