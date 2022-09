Het Amerikaanse nieuwsanker Julie Chin presenteerde afgelopen zaterdag het nieuws op televisie, maar raakte plots amper uit haar woorden. Haar collega’s vermoedden dat de situatie ernstig was en belden de hulpdiensten. In het ziekenhuis werd bevestigd dat Chin een beroerte had gehad. ‘Ik heb hieruit geleerd dat het niet altijd duidelijk is wanneer iemand een beroerte heeft, en snel reageren is cruciaal’, schrijft Chin op Facebook.