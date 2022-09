Queen Elizabeth ontvangt met Liz Truss al haar vijftiende premier

Liz Truss is nu ook officieel benoemd tot nieuwe premier. Ze werd op het kasteel van Balmoral ontvangen door koningin Elizabeth, die door mobiliteitsproblemen niet kon afreizen naar Londen.

De Queen kreeg eerder vandaag aftredend premier Boris Johnson op bezoek in Schotland, die er officieel zijn ontslag kwam aanbieden. Daarna was het de beurt aan Liz Truss, die nu officieel benoemd is tot Brits premier, nadat ze maandag de voorzittersverkiezingen van de Conservatie Partij had gewonnen van Rishi Sunak.

Truss is na Margaret Thatcher en Theresa May pas de derde vrouwelijke premier van het land, voor de Queen is het al de veertiende keer dat ze een nieuwe premier verwelkomt. Met Winston Churchill meegeteld - die al premier was toen ze op de troon belandde - is ze in totaal al toe aan haar vijftiende premier.

De ontmoeting vond plaats in het Schotse kasteel Balmoral omdat de koningin door mobiliteitsproblemen niet kon afreizen naar Buckingham Palace in Londen. Het was ook al enkele weken geleden dat er een foto was gedeeld van de Queen, wier gezondheid sterk achteruit is gegaan. Half juni was ze voor het laatst te zien voor een publiek evenement.

Truss reisde na haar ontmoeting met de Queen meteen terug naar Londen, en gaat nu aan de slag met de samenstelling van haar nieuwe regering.