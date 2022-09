Test Aankoop hekelt supermarktacties: ‘Niet allemaal even correct’

Supermarkten pakken uit met grote acties en beloven dat ze de koopkracht van consumenten kunnen verhogen. Wat blijkt? Lang niet alle beloftes worden nagekomen en sommige producten zijn zelfs gestegen in prijs, meldt Test Aankoop. De consumentenorganisatie heeft de Economische Inspectie ingelicht en roept de supermarkten op om geen misbruik te maken van de hoge inflatie om klanten te misleiden.

In de tijden waarin onder meer spaghetti, toiletpapier, mosterd en boter zo sterk in prijs gestegen zijn dat ze nu 30 procent meer kosten dan één jaar geleden, is het echt wel de moeite om promoties in de gaten te houden. Test Aankoop heeft nu enkele grote acties van supermarktketens onderzocht, er zijn de Kleine Leeuwtjes bij Delhaize, het Merkenfestival bij Colruyt en ‘1.000 producten aan minder dan 1 euro’ bij Carrefour, en moet tot de vaststelling komen dat ze lang niet allemaal even correct zijn.

Carrefour spreekt bijvoorbeeld van ‘Tot 1.000 producten voor minder dan 1€’, maar op hun website zijn er maar 347 te vinden. 104 daarvan zijn bovendien onbeschikbaar. Een prijsvergelijking van 36 producten toont ook aan dat zij vóór de actie al minder dan 1 euro kostten. ‘Carrefour heeft voor haar actie geen enkel product goedkoper gemaakt, integendeel, we ontdekten dat 11 producten zelfs zijn gestegen in prijs’, zegt Laura Clays van Test Aankoop.

Ook een andere actie van Carrefour doet de wenkbrauwen rijzen. De belofte is om 100 producten in prijs te bevriezen gedurende 100 dagen, maar wie gaat kijken vindt er maar 58. En daarvan zijn er online alvast 28 onbeschikbaar.

Tweede gratis?

Ook Albert Heijn durft zwaar te overdrijven met aantallen. ‘Meer dan 1.000 producten, 2de gratis’ blijkt online alleszins maar om 580 producten te gaan. En wanneer Test Aankoop die van dichterbij bekijkt, blijkt er maar voor 264 producten ook effectief een tweede gratis exemplaar aan gekoppeld te zijn. Voor de andere producten gaat het om kleinere kortingen.

De Kleine Leeuwtjes-actie van Delhaize is dan weer een voorbeeld van hoe het wel moet: de selectie bevat 424 producten en het gamma is een goede doorsnede van wat je in de supermarkt vindt. Voor deze actie werden wel een aantal producten in prijs verlaagd. ‘Maar onder het voorwendsel dat de korting bij Delhaize op producten met nutriscore A en B verhoogt van 5 procent naar 10 procent, slaagt de supermarktketen er toch in om de koopkracht negatief te beïnvloeden’, zegt Laura Clays. Klanten met een SuperPlus-kaart krijgen namelijk niet meer automatisch 5 procent korting op die gezonde producten. Enkel wie nog minstens 99 euro uitgeeft, heeft de volgende maand recht op 10 procent korting op verse producten met Nutriscore A en B. ’Dit is geen transparante manier van communiceren’, klinkt het.

Ook het Merkenfestival bij Colruyt speelt het op het eerste gezicht correct. Je kan 137 producten goedkoper vinden, al is het wel nodig om meer dan 1 verpakking te kopen om de korting te krijgen.

Economische Inspectie

‘Het is heel belangrijk om in deze onzekere tijden consumenten correct te informeren over acties en kortingen’, zegt Laura Clays, woordvoerder van Test Aankoop. ‘Mensen zijn op zoek naar manieren om hun rekeningen te drukken, bijvoorbeeld door goedkoper te gaan winkelen, maar met valse promo’s en misleidende informatie wordt die taak hen erg moeilijk gemaakt. We vragen daarom aan alle supermarktketens om altijd juiste informatie mee te geven en we zullen ook de Economische Inspectie op de hoogte brengen van de valse acties die we in ons onderzoek zijn tegengekomen. Vanzelfsprekend hebben wij ook Carrefour en Albert Heijn hierover gecontacteerd .’

Hoewel promoties nog altijd een goede indicatie zijn voor een lagere prijs, raadt de consumentenorganisatie daarom aan om ook de prijs per eenheid te controleren. Enkel zo kan je nagaan of de promo echt interessant is.