Fedasil moet op zoek naar nieuwe directeur-generaal

Fedasil start de procedure om een nieuwe directeur-generaal aan te stellen. Michael Kegels legt eind september zijn functie neer bij het federaal agentschap, maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bekend.

Michael Kegels zal een nieuwe functie opnemen bij de Stad Antwerpen als directeur maatschappelijke veiligheid, aldus de mededeling van De Moor.

‘Michael Kegels is een betrokken directeur-generaal geweest de afgelopen twee jaar. Zijn inzet was enorm, wij hebben een mooie samenwerking opgezet met werkgevers en de VDAB om asielzoekers aan een job te helpen. We zien nooit graag mensen gaan maar ik wens hem heel veel succes in zijn nieuwe job’, zegt de staatssecretaris.

In tussentijd wordt een procedure opgestart om een nieuwe directeur-generaal aan te stellen. Dit neemt enige tijd in beslag en verloopt via een intensieve selectieprocedure van Selor.